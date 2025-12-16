Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DEL PROGRAMA HYDROGENIOS DESTACAN EXITOSA PARTICIPACIÓN EN BRASIL, PROXIMOS DESAFÍOS INGLATERRA Y MARRUECOS

Aquí hidrógeno verde.

hidrogenyos

Esta mañana, en los estudios de Polar Comunicaciones, los estudiantes Yuliana Mercado y Pablo Toledo del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, junto a Juan Camilo Valencia de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, integrantes del programa Hydrogenios, conversaron con la audiencia del programa periodístico “Aquí Hidrógeno Verde”, acompañados por el profesor Javier Garay. El espacio, orientado a informar y acercar a la comunidad los desafíos de la nueva industria del hidrógeno verde en Magallanes, fue el escenario para dar a conocer sus recientes logros científicos a nivel internacional.

Durante la entrevista, los jóvenes relataron su exitoso paso por la Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia (Fenecit), realizada en Recife, Brasil, donde representaron a la educación pública de la región y obtuvieron destacados resultados a nivel latinoamericano. El proyecto “Lord Antartic”, un prototipo de embarcación impulsada por hidrógeno verde desarrollado por Yuliana Mercado y Pablo Toledo, alcanzó el segundo lugar, logro que les permitió obtener una acreditación para participar en la Olimpiada Internacional de Greenwich (IGO), que se realizará en Londres, Gran Bretaña.

Asimismo, Juan Camilo Valencia destacó el reconocimiento obtenido por su iniciativa “Paleontólogo por un día”, que consiguió el tercer lugar en su categoría y una invitación para participar en la Exposición Científica Nacional de Marruecos. En el programa, los estudiantes y su profesor enfatizaron la importancia del apoyo a la ciencia escolar, el trabajo colaborativo y el impacto que estas experiencias tienen tanto en su formación como en la proyección de Magallanes en escenarios científicos internacionales.



REconocimiento Senador Kusanovic al SOM Roberto Araneda 3

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FOTO PUERTO WILLIAMS 3

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

munipuq

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LISTADO DE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030