ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DEL PROGRAMA HYDROGENIOS DESTACAN EXITOSA PARTICIPACIÓN EN BRASIL, PROXIMOS DESAFÍOS INGLATERRA Y MARRUECOS

Esta mañana, en los estudios de Polar Comunicaciones, los estudiantes Yuliana Mercado y Pablo Toledo del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, junto a Juan Camilo Valencia de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, integrantes del programa Hydrogenios, conversaron con la audiencia del programa periodístico “Aquí Hidrógeno Verde”, acompañados por el profesor Javier Garay. El espacio, orientado a informar y acercar a la comunidad los desafíos de la nueva industria del hidrógeno verde en Magallanes, fue el escenario para dar a conocer sus recientes logros científicos a nivel internacional.

Durante la entrevista, los jóvenes relataron su exitoso paso por la Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia (Fenecit), realizada en Recife, Brasil, donde representaron a la educación pública de la región y obtuvieron destacados resultados a nivel latinoamericano. El proyecto “Lord Antartic”, un prototipo de embarcación impulsada por hidrógeno verde desarrollado por Yuliana Mercado y Pablo Toledo, alcanzó el segundo lugar, logro que les permitió obtener una acreditación para participar en la Olimpiada Internacional de Greenwich (IGO), que se realizará en Londres, Gran Bretaña.

Asimismo, Juan Camilo Valencia destacó el reconocimiento obtenido por su iniciativa “Paleontólogo por un día”, que consiguió el tercer lugar en su categoría y una invitación para participar en la Exposición Científica Nacional de Marruecos. En el programa, los estudiantes y su profesor enfatizaron la importancia del apoyo a la ciencia escolar, el trabajo colaborativo y el impacto que estas experiencias tienen tanto en su formación como en la proyección de Magallanes en escenarios científicos internacionales.





​

