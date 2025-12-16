Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

​Las actividades universitarias se reanudan este miércoles 17 de diciembre.

umagtoma

​Este martes 16 de diciembre, la Universidad de Magallanes y la Federación de Estudiantes de la UMAG (FEUM) suscribieron un Acuerdo Inicial, lo que permitió poner término a la ocupación del Campus Central y del Instituto de la Patagonia, iniciada el pasado 5 de diciembre.

El acuerdo fue firmado por el rector José Maripani Maripani y el presidente de la FEUM, Felipe Miranda Maldonado, tras la entrega formal de las dependencias universitarias, restableciendo el funcionamiento institucional.

El Acuerdo Inicial contempla medidas concretas, entre ellas el inicio de un sumario administrativo y la suspensión parcial de funciones del Vicerrector de Administración y Finanzas, específicamente en los ámbitos de infraestructura, seguridad institucional y Fondo Solidario, con el fin de garantizar la objetividad en la indagación de los hechos, la transparencia del proceso y la continuidad operativa. Asimismo, se establece la solicitud de puesta a disposición del cargo del Director de Seguridad, Obras y Servicios, y el inicio de un proceso de revisión de los estatutos universitarios.

"Siempre es importante abrir el diálogo. Pudimos conversar y alcanzar acuerdos que consideran las legítimas demandas estudiantiles y las posibilidades reales de la institución", señaló el rector José Maripani.

Desde la FEUM, su presidente valoró el diálogo como una herramienta que permitió alcanzar una solución positiva para el estudiantado y para la Universidad, reafirmando el compromiso de fortalecer la única universidad pública de la región.

Además, se acordó la conformación de una Mesa de Diálogo Institucional, integrada por representantes de la Universidad y de la Federación de Estudiantes, la que tendrá plazo hasta el 23 de diciembre, fecha en que deberá presentar un informe de cierre del proceso de negociación, una carta Gantt de trabajo, la identificación de responsables para el cumplimiento de las acciones acordadas y un acta firmada por las partes.

En el ámbito académico, se definió una marcha blanca entre el 16 y el 20 de diciembre, la reanudación de evaluaciones a partir del 5 de enero de 2026, y la implementación de un Régimen Académico Excepcional para resguardar la trayectoria formativa. De manera excepcional, y previo acuerdo entre las unidades académicas y los cursos, se podrán concluir procesos formativos y evaluativos cuando existan condiciones académicas y pedagógicas adecuadas.

Las actividades universitarias se reanudan este miércoles 17 de diciembre.


umag 5

UMAG INFORMA ACUERDO CON LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y FIN DE LA TOMA

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FOTO PUERTO WILLIAMS 3

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

munipuq

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LISTADO DE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030