VESTUARIO Y TENDENCIAS: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ PRESENTA SUS OPCIONES PARA LA TEMPORADA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Paulina García, subgerente de vestuario de Sánchez & Sánchez, conversó con la audiencia e informó a la ciudadanía sobre la variada oferta en vestuario que actualmente mantiene la multitienda, destacando las diferentes alternativas disponibles para hombres y mujeres.

Durante la instancia, se realizó una invitación abierta a la comunidad de Punta Arenas a visitar las tiendas Sánchez & Sánchez y conocer las distintas opciones de vestuario que se encuentran disponibles, pensadas para distintos estilos, gustos y necesidades, tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

En la conversación se relevó la presencia de marcas como Southwind, Limitless, Mokaccino y Denim Lovers, las cuales forman parte de la propuesta de la tienda y buscan entregar prendas actuales, cómodas y acordes a las tendencias, manteniendo la calidad que caracteriza a Sánchez & Sánchez.

