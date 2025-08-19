HASTA UN 40% DE DESCUENTO: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ Y FASHION FACTORY EXTIENDEN LIQUIDACIÓN DE INVIERNO HASTA FIN DE MES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la subgerente de categorías de Sánchez & Sánchez, Catalina Allende Oyarzún, entregó detalles sobre las promociones y novedades que la comunidad podrá encontrar durante agosto.

Allende destacó que hasta el 31 de agosto se desarrolla la liquidación de vestuario de invierno en Sánchez & Sánchez, con descuentos de hasta un 40% en algunos productos de las marcas Southwind y Limitless.

Asimismo, invitó a la comunidad a visitar Fashion Factory, la tienda del holding ubicada en el módulo 27 de Zona Franca, donde se comercializan marcas de prestigio internacional como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, las cuales también estarán con descuentos hasta fin de mes.

En cuanto a novedades, la ejecutiva adelantó que la marca Karl Lagerfeld llegará a Fashion Factory con vestuario para mujer, sumándose así al catálogo que actualmente conforman Tommy Hilfiger y Calvin Klein.

Con estas iniciativas, Sánchez & Sánchez y su tienda Fashion Factory refuerzan su propuesta de acercar a la comunidad productos de reconocidas marcas, con atractivas promociones y nuevas opciones en moda.



