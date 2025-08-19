Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

19 de agosto de 2025

HASTA UN 40% DE DESCUENTO: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ Y FASHION FACTORY EXTIENDEN LIQUIDACIÓN DE INVIERNO HASTA FIN DE MES

Buenos días región.

catalinasanchezysanchez

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la subgerente de categorías de Sánchez & Sánchez, Catalina Allende Oyarzún, entregó detalles sobre las promociones y novedades que la comunidad podrá encontrar durante agosto.

Allende destacó que hasta el 31 de agosto se desarrolla la liquidación de vestuario de invierno en Sánchez & Sánchez, con descuentos de hasta un 40% en algunos productos de las marcas Southwind y Limitless.

Asimismo, invitó a la comunidad a visitar Fashion Factory, la tienda del holding ubicada en el módulo 27 de Zona Franca, donde se comercializan marcas de prestigio internacional como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, las cuales también estarán con descuentos hasta fin de mes.

En cuanto a novedades, la ejecutiva adelantó que la marca Karl Lagerfeld llegará a Fashion Factory con vestuario para mujer, sumándose así al catálogo que actualmente conforman Tommy Hilfiger y Calvin Klein.

Con estas iniciativas, Sánchez & Sánchez y su tienda Fashion Factory refuerzan su propuesta de acercar a la comunidad productos de reconocidas marcas, con atractivas promociones y nuevas opciones en moda.


DP 8

GABRIELA MISTRAL SERÁ EL ALMA DE LA FERIA DEL LIBRO DINKO PAVLOV 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

Leer Más

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

votoservel
nuestrospodcast
Imagen referencial de archivo

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Imagen referencial de archivo

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Nicolo durante una visita a Plan-C

PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE DESTACA EL VALOR DEL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA" PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTEPA, PATRIMONIO NATURAL DE LA REGIÓN

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
PPrensa Día de la Niñez

¡GRAN FIESTA DEL DÍA DE LA NIÑEZ! UN SÁBADO PARA CELEBRAR EN FAMILIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile