17 de noviembre de 2025

RESULTADOS PRESIDENCIALES EN MAGALLANES MUESTRAN UN GIRO Y SITÚAN A JOHANNES KAISER EN TERCER LUGAR

​ Johannes Kaiser obtuvo en Magallanes un 16,96%

Johannes-Kaiser

​Los resultados de la elección presidencial 2025 en la Región de Magallanes mostraron diferencias significativas respecto del panorama nacional, evidenciando un comportamiento electoral propio y marcadamente distinto en el orden de preferencia de los candidatos.

A nivel nacional, el primer lugar fue para Jeannette Jara, quien obtuvo un 26,85% de los votos, seguida por José Antonio Kast con 23,92%. Más atrás se ubicaron Franco Parisi (19,71%), Johannes Kaiser (13,94%) y Eveli Matej (12,46%).

Sin embargo, en Magallanes el escenario fue diferente. Si bien Jeannette Jara también se impuso con holgura y aumentó su votación regional hasta el 28,89%, superando el promedio país —en una región históricamente identificada con tendencias de izquierda—, el comportamiento de los electores modificó el orden de los candidatos siguientes.

El segundo lugar regional quedó en manos de José Antonio Kast, quien alcanzó un 23,57%, una cifra similar a su rendimiento nacional.

La principal novedad estuvo en el tercer puesto: Johannes Kaiser obtuvo en Magallanes un 16,96%, superando a Franco Parisi, quien a nivel nacional se ubicó tercero pero en la región descendió al cuarto lugar con 16,47%. Más atrás apareció Eveli Matej, con 10,13% del total regional.

Estos resultados reflejan una importante alza en las preferencias por candidatos de derecha en Magallanes, lo que contrasta con el comportamiento histórico de la zona y con la tendencia nacional en la que Kaiser quedó relegado al cuarto lugar.

El desempeño de Kaiser en el extremo sur se convierte así en uno de los datos más llamativos de la jornada electoral, marcando un diferencial que podría influir en las lecturas políticas y estrategias territoriales de cara a la segunda vuelta y los análisis post electorales.

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

