DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE

Con el objetivo de apreciar la operatividad de los diferentes establecimientos que serán recintos de votación para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana junto a personal de Ejército y las alcaldesas de Natales y Torres del Paine, desarrollaron un recorrido por los establecimientos que recibirán a los votantes este 16 de noviembre.

Al respecto, el delegado señaló “hemos recorrido los locales de votación de la provincia, partimos en Torres del Paine para continuar con todos los establecimientos de Natales con excepción de Puerto Edén por razones de distancia, y hemos podido advertir que todo se encuentra funcionando de acuerdo a lo establecido y a lo que hemos venido trabajando en reuniones de coordinación previas con las distintas instituciones que son parte de este proceso”.

Por su parte, el comandante del Destacamento Acorazado n5 Lanceros, coronel Davor Versalovic, manifestó “es importante invitar a la ciudadanía a que este domingo se puedan planificar adecuadamente para poder ejercer su derecho a voto, de tal manera de que puedan determinar bien los horarios, que tengan paciencia y la flexibilidad necesaria, entendiendo que al ser una elección con voto obligatorio y con un padrón que supera los 25 mil votantes (en Última Esperanza), hay que comprender que habrá una alta afluencia en los diferentes locales de votación”.

En tanto, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, comentó a la labor que desarrollará el municipio, al respecto señaló “en este trabajo eleccionario está el compromiso y la labor municipal en el apoyo logístico, en armar este proceso (…) y este domingo los funcionarios municipales estarán en los distintos establecimientos para estar atentos a los requerimientos que se puedan producir”.

Los locales que en esta ocasión serán sedes para sufragar en la provincia de Última Esperanza son, en la comuna de Natales: Escuela Fronteriza Dorotea, Gimnasio Polideportivo, Escuela Capitán Juan Ladrillero, Escuela Coronel Santiago Bueras, Escuela Libertador Bernardo O`Higgins, Liceo Gabriela Mistral, Liceo Luis Cruz Martínez, y la escuela Miguel Montecinos de Puerto Edén. Por su parte, la comuna de Torres del Paine tendrá la Escuela Ramón Serrano Montaner.

Por otra parte, el delegado hizo énfasis en que las personas que por temas de distancia, no puedan ejercer su derecho a voto, deberán realizar el procedimiento de justificación correspondiente, “es importante recordar que las justificaciones de personas que están a una distancia mayor a 200 km. de su local de votación, se ejecutan a través de Comisaría Virtual, donde se les entregará un código alfanumérico con el que deberán acercarse a un recinto de Carabineros, que en el caso de Natales puede ser la 2da Comisaría de Puerto Natales o de preferencia en el gimnasio del Club Deportivo Esmeralda donde habrá una mayor cantidad de funcionarios validando estos datos”, señaló la autoridad provincial.

Finalmente, las autoridades hicieron una llamado a que cada persona corrobore sus datos electorales en el sitio web www.servel.cl. Además, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía los traslados a sus locales de votación, se reforzarán los servicios de transporte periurbanos, rurales e intercomunales.

