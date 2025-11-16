16 de noviembre de 2025
“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA
El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó un balance del desarrollo de la jornada electoral en la zona, destacando la alta participación y la normalidad con que se ha llevado adelante el proceso.
Ruiz informó que “hemos tenido un día bastante movido, con harta afluencia de público”, señalando que hace cerca de una hora realizó un recorrido por diversos locales de votación, donde pudo constatar “mucha gente, filas en varias y algunas más expeditas”. Pese al flujo de votantes, la autoridad remarcó que “todo se ha desarrollado con tranquilidad, normalidad”, y que alrededor de las 09:30 horas ya se encontraba el 100% de las mesas constituidas en la provincia.
El delegado también indicó que no se han registrado incidentes relacionados con personas detenidas por negarse a ejercer como vocales de mesa. En cuanto a la situación en Cerro Castillo, Ruiz destacó que allí votan cerca de 1.200 personas y que “también ha estado todo tranquilo, hemos estado monitoreando todo lo que pasa”.
De cara al cierre de mesas, previsto para las 18:00 horas, la autoridad recordó que si a esa hora aún hay personas en fila, “se les va a atender”, reiterando el llamado a participar con calma y responsabilidad en este proceso democrático.