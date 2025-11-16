Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó un balance del desarrollo de la jornada electoral en la zona, destacando la alta participación y la normalidad con que se ha llevado adelante el proceso. ​

WhatsApp Image 2025-11-16 at 17

Ruiz informó que “hemos tenido un día bastante movido, con harta afluencia de público”, señalando que hace cerca de una hora realizó un recorrido por diversos locales de votación, donde pudo constatar “mucha gente, filas en varias y algunas más expeditas”. Pese al flujo de votantes, la autoridad remarcó que “todo se ha desarrollado con tranquilidad, normalidad”, y que alrededor de las 09:30 horas ya se encontraba el 100% de las mesas constituidas en la provincia.

El delegado también indicó que no se han registrado incidentes relacionados con personas detenidas por negarse a ejercer como vocales de mesa. En cuanto a la situación en Cerro Castillo, Ruiz destacó que allí votan cerca de 1.200 personas y que “también ha estado todo tranquilo, hemos estado monitoreando todo lo que pasa”.

De cara al cierre de mesas, previsto para las 18:00 horas, la autoridad recordó que si a esa hora aún hay personas en fila, “se les va a atender”, reiterando el llamado a participar con calma y responsabilidad en este proceso democrático.


dele

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC EN POLAR COMUNICACIONES: DETENCIONES, FISCALIZACIONES Y LLAMADO A REVISAR DATOS ANTES DE VOTAR EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

ÚLTIMO REPORTE PRESIDENCIALES A NIVEL NACIONAL

EVELYN MATTHEI RECONOCIÓ SU DERROTA Y ANUNCIÓ VISITA A KAST

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

josef

DESDE MADRID, ESPAÑA CHILENA JOSEFINA VARGAS SE REFIERE A CÓMO SE VIE EL PROCESO ELECCIONARIO EN ESE PAÍS

ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

