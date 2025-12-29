PADRE MARCOS BUVINIC LLAMA A LA GRATITUD, LA AUTOCRÍTICA Y LA ESPERANZA AL INICIAR UN NUEVO AÑO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Padre Marcos Buvinic Martinic conversó con la ciudadanía entregando un mensaje de reflexión, unidad y esperanza ante el inicio de un nuevo año, invitando a mirar este periodo no solo como un cambio de calendario, sino como una oportunidad profunda de evaluación personal, familiar y comunitaria.

Durante su intervención, el sacerdote destacó que “la dinámica social económica y familiar de las fiestas muchas veces opaca esta realidad fundamental de este acontecimiento que divide la historia, contamos la historia a partir del nacimiento de Jesucristo”, subrayando el sentido histórico y espiritual que marca estas fechas, más allá de las celebraciones externas.

En esa misma línea, planteó que “el simple cambio de calendario no es más que un acontecimiento externo pero que sin embargo nos puede llevar a mirar muchas cosas, una buena ocasión para hacer un balance personal, familiar, como en todos los balances a veces habrá mucho que agradecer, mucho de tomar conciencia de cosas que no se hicieron bien o se hicieron mal”, enfatizando que el cierre de un año y el inicio de otro deben asumirse como un tiempo propicio para la reflexión honesta.

El Padre Marcos Buvinic recalcó que este proceso no solo implica buenos deseos, sino también responsabilidad individual, señalando que “fin de año y el inicio de otro es una ocasión para agradecer y para las necesarias autocríticas y para los buenos propósitos”. En ese contexto, advirtió que muchas veces las personas evitan estos aspectos más exigentes, indicando que “agradecer, la autocrítica y a los propósitos a las cosas que hay que cambiar suelen ser las cosas a la que la gente suele hacerle el quite y por lo general concentrarse en los buenos deseos, los buenos deseos no producen nada y de la parte negativa se tiene a echar la culpa a otros”.

Finalmente, el mensaje estuvo marcado por un llamado a la unidad y a asumir el nuevo año con esperanza activa, entendida como un compromiso concreto por mejorar las relaciones personales, familiares y sociales, poniendo el acento en los cambios que dependen de cada persona para construir una comunidad más consciente y solidaria.



