COLEGIO LUTERANO INVITA A COMUNIDAD A SUMARSE A MARCHA POR EL DÍA DE LA PAZ EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el pastor titular de la congregación IELMA de Punta Arenas y capellán de la Iglesia Luterana en Chile, Jan Meyer, informó a la comunidad sobre la marcha en conmemoración del Día de la Paz, que se desarrollará el jueves 25 de septiembre.

La actividad comenzará a las 09:00 horas con la convocatoria en el Colegio Luterano, desde donde se iniciará el recorrido hacia el monumento al inmigrante croata, punto de llegada previsto para las 10:00 horas.

El objetivo de la instancia es relevar los valores de la paz y el respeto en la convivencia social, convocando a estudiantes, familias y vecinos de la comuna a participar de esta caminata simbólica.





