Punta Arenas,
21 de diciembre de 2025

SEMBRAR IDENTIDAD Y PROYECTAR FUTURO DESDE EL TERRITORIO: UN DESAFÍO FORMATIVO IMPOSTERGABLE

Columna de opinión.

Foto Fredy Gomez ST

En cada materia prima hay una historia. Un relato que une la fuerza del territorio, la memoria de quienes lo habitan y la creatividad de quienes transforman sus frutos en experiencias. En Magallanes, ese relato se escribe con viento, frío, mar y tierra. Nuestros ingredientes no son simples productos, son símbolos culturales que hablan del fin del mundo y de quienes lo hacen posible.

Hoy, gastronomía y turismo avanza en un escenario dinámico y altamente competitivo. En ese contexto, emerge una verdad esencial: el futuro solo puede construirse desde la identidad, y la formación técnico-profesional adquiere un rol fundamental.

En la carrera de Técnico en Hotelería y Turismo del Área de Turismo y Gastronomía del CFT Santo Tomás, buscamos formar técnicos con sentido de pertenencia, capaces de comprender que el desarrollo del turismo y la gastronomía magallánica nace del respeto por el territorio y de la innovación con sello local. Enseñar a cocinar o servir es también enseñar a mirar, valorar e interpretar nuestro entorno.

Ya no basta con estudiantes que dominen técnicas culinarias o de servicio. Necesitamos profesionales que reconozcan en el territorio la base de sus decisiones y el sentido profundo de su oficio. La gastronomía se construye desde el respeto por la materia prima y desde la comprensión de su valor cultural.

Por eso aspiramos a desarrollar profesionales integrales, capaces de comunicar y de crear, de contar historias y ejecutar técnicas, de representar al territorio tanto con la voz como con las manos. Idioma y oficio no compiten: se complementan, y juntos permiten ofrecer un servicio turístico auténtico y de nivel internacional.

Formar personas conscientes de la responsabilidad de trabajar con productos que representan cultura, economía local y sostenibilidad es nuestro compromiso. Cada ingrediente regional es una oportunidad para construir experiencias con sentido, orgullo y respeto.

Porque las materias primas magallánicas no son solo alimentos. Son territorio. Son memoria. Son herencia y futuro.

Y cuando quienes las manipulan y presentan están verdaderamente formados y conectados con su entorno, entonces sí podemos decir que estamos sembrando identidad y proyectando un futuro gastronómico que honre al fin del mundo.

Fredy Gómez Márquez, jefe de carrera Técnico en Hotelería y Turismo

Santo Tomás Punta Arenas


CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

