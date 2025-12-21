SEMBRAR IDENTIDAD Y PROYECTAR FUTURO DESDE EL TERRITORIO: UN DESAFÍO FORMATIVO IMPOSTERGABLE

En cada materia prima hay una historia. Un relato que une la fuerza del territorio, la memoria de quienes lo habitan y la creatividad de quienes transforman sus frutos en experiencias. En Magallanes, ese relato se escribe con viento, frío, mar y tierra. Nuestros ingredientes no son simples productos, son símbolos culturales que hablan del fin del mundo y de quienes lo hacen posible.

Hoy, gastronomía y turismo avanza en un escenario dinámico y altamente competitivo. En ese contexto, emerge una verdad esencial: el futuro solo puede construirse desde la identidad, y la formación técnico-profesional adquiere un rol fundamental.

En la carrera de Técnico en Hotelería y Turismo del Área de Turismo y Gastronomía del CFT Santo Tomás, buscamos formar técnicos con sentido de pertenencia, capaces de comprender que el desarrollo del turismo y la gastronomía magallánica nace del respeto por el territorio y de la innovación con sello local. Enseñar a cocinar o servir es también enseñar a mirar, valorar e interpretar nuestro entorno.

Ya no basta con estudiantes que dominen técnicas culinarias o de servicio. Necesitamos profesionales que reconozcan en el territorio la base de sus decisiones y el sentido profundo de su oficio. La gastronomía se construye desde el respeto por la materia prima y desde la comprensión de su valor cultural.

Por eso aspiramos a desarrollar profesionales integrales, capaces de comunicar y de crear, de contar historias y ejecutar técnicas, de representar al territorio tanto con la voz como con las manos. Idioma y oficio no compiten: se complementan, y juntos permiten ofrecer un servicio turístico auténtico y de nivel internacional.

Formar personas conscientes de la responsabilidad de trabajar con productos que representan cultura, economía local y sostenibilidad es nuestro compromiso. Cada ingrediente regional es una oportunidad para construir experiencias con sentido, orgullo y respeto.

Porque las materias primas magallánicas no son solo alimentos. Son territorio. Son memoria. Son herencia y futuro.

Y cuando quienes las manipulan y presentan están verdaderamente formados y conectados con su entorno, entonces sí podemos decir que estamos sembrando identidad y proyectando un futuro gastronómico que honre al fin del mundo.

Fredy Gómez Márquez, jefe de carrera Técnico en Hotelería y Turismo

Santo Tomás Punta Arenas

