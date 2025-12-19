Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

​Patagonia Rural

José Luis Raniele – Jinete en crina

En una nueva edición de Patagonia Rural, programa de Polar Comunicaciones conducido por Esteban Vera Vásquez, el jinete en crina José Luis Raniele compartió su proceso de preparación deportiva y personal para participar en el Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, uno de los encuentros ecuestres más importantes de Argentina y del continente, que celebrará 60 años entre el 8 y el 18 de enero del próximo año.

Durante la conversación en Patagonia Rural, Raniele relató la experiencia vivida en la edición anterior del festival, destacando el alto nivel de competencia y el significado de volver a ser seleccionado. Explicó que su entrenamiento combina trabajo físico, preparación técnica y un fuerte componente mental, entendiendo la jineteada en crina no solo como una disciplina deportiva, sino como una expresión cultural profundamente ligada al mundo rural y a las tradiciones del sur de Chile.

En el segundo bloque de Patagonia Rural, la seremi de Seguridad Pública Carla Barrientos abordó la situación del abigeato en comunas rurales, detallando el trabajo interinstitucional desarrollado durante el año. Desde Polar Comunicaciones, la autoridad reforzó el llamado a productores y vecinos a extremar medidas preventivas y realizar denuncias oportunas, especialmente en fechas de mayor exposición como Navidad y Año Nuevo, destacando la importancia de la coordinación comunitaria para proteger la actividad ganadera regional.





AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

publicite aqui
CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

