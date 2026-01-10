10 de enero de 2026
EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026
La delegación nacional participó en la apertura del certamen y se presentará cada noche en la competencia de doma, sumando puntaje jornada a jornada hasta la definición de los finalistas.
El equipo chileno de jineteada ya se encuentra en Jesús María para representar al país en una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros más relevantes de la tradición gaucha en Sudamérica, que se desarrolla entre el jueves 8 y el domingo 18 de enero de 2026.
La delegación nacional está compuesta por tres jinetes chilenos, quienes participan en la competencia internacional de doma en distintas categorías:
José Luis Ranielle, en la categoría crina, representante de Magallanes
Rafael Loaiza, en la categoría grupa
Jorge Aravena, en la categoría cola
Los jinetes nacionales formaron parte de la ceremonia inaugural del festival y se presentan cada noche en el campo de jineteada, bajo un sistema de competencia que contempla la acumulación de puntaje jornada a jornada, con miras a clasificar a las instancias finales del certamen.
La apertura oficial del Festival se realizó el 9 de enero, luego de una noche previa el día 8, marcando el inicio de más de diez jornadas consecutivas de competencias y presentaciones artísticas. El evento se desarrolla en el tradicional Anfiteatro José Hernández, recinto emblemático de la provincia de Córdoba.
La participación del equipo chileno puede seguirse a través de transmisiones televisivas en Argentina, como TV Pública y TyC Sports, además del canal de YouTube “Festival Jesús María Oficial”, que realiza streaming nocturno desde aproximadamente las 19:30 horas (hora argentina). Las redes sociales oficiales del festival también entregan actualizaciones diarias y registros de cada jornada.
Toda la información oficial, la programación diaria y las novedades del certamen se encuentran disponibles en el sitio web festivaljesusmaria.com, donde se puede seguir el desarrollo completo de uno de los festivales de doma y folclore más importantes del continente.
Puedes ver la primera jornada (9 de enero) completa aquí.
