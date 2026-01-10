EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

El equipo chileno de jineteada ya se encuentra en Jesús María para representar al país en una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros más relevantes de la tradición gaucha en Sudamérica, que se desarrolla entre el jueves 8 y el domingo 18 de enero de 2026.

La delegación nacional está compuesta por tres jinetes chilenos, quienes participan en la competencia internacional de doma en distintas categorías:

José Luis Ranielle , en la categoría crina , representante de Magallanes

Rafael Loaiza , en la categoría grupa

Jorge Aravena, en la categoría cola

Los jinetes nacionales formaron parte de la ceremonia inaugural del festival y se presentan cada noche en el campo de jineteada, bajo un sistema de competencia que contempla la acumulación de puntaje jornada a jornada, con miras a clasificar a las instancias finales del certamen.

La apertura oficial del Festival se realizó el 9 de enero, luego de una noche previa el día 8, marcando el inicio de más de diez jornadas consecutivas de competencias y presentaciones artísticas. El evento se desarrolla en el tradicional Anfiteatro José Hernández, recinto emblemático de la provincia de Córdoba.

La participación del equipo chileno puede seguirse a través de transmisiones televisivas en Argentina, como TV Pública y TyC Sports, además del canal de YouTube “Festival Jesús María Oficial”, que realiza streaming nocturno desde aproximadamente las 19:30 horas (hora argentina). Las redes sociales oficiales del festival también entregan actualizaciones diarias y registros de cada jornada.

Toda la información oficial, la programación diaria y las novedades del certamen se encuentran disponibles en el sitio web festivaljesusmaria.com, donde se puede seguir el desarrollo completo de uno de los festivales de doma y folclore más importantes del continente.



