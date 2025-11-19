Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

SLEP MAGALLANES, SEREMI DE EDUCACIÓN Y GOBIERNO REGIONAL CONVOCAN A UNA NUEVA VERSIÓN DEL FESTIVAL FOLKLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA

​El Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia es un certamen con una historia de más de tres décadas convocando a los jóvenes artistas y profesores de música de la región.

anunciofestival

​Los días 4 y 5 de diciembre, en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera, se celebrará el tradicional evento que promueve el arte y la cultura a nivel escolar y que este año retoma su carácter competitivo.

 
El Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia es un certamen con una historia de más de tres décadas convocando a los jóvenes artistas y profesores de música de la región. El 2024, en el primer año del traspaso de la educación pública al nuevo sostenedor, el evento tuvo carácter de muestra artística pero con el compromiso de retomar su formato habitual a partir de este año.

 
Con ese objetivo, el SLEP Magallanes asumió la organización de la nueva versión del festival con el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación y del Gobierno Regional que aportan recursos para financiar la iniciativa. Otros importantes colaboradores son UMAG TV y la Agrupación de Profesores de Música de Magallanes, APROMUS.

 
Durante el acto de anuncio del festival 2025, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, comentó que “estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva versión del Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia, una tradición con más de 30 años de vida que refleja el talento y compromiso de nuestras comunidades educativas. Este festival, financiado por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, es parte del esfuerzo del gobierno del Presidente Gabriel Boric por fortalecer la educación pública. Valoramos profundamente el trabajo de los docentes de música, el entusiasmo de las y los estudiantes y el apoyo de las familias, porque son ellos quienes hacen posible que esta actividad siga siendo una referencia cultural en nuestra región. El Servicio Local organiza este encuentro con el espíritu de seguir construyendo una educación pública más inclusiva, participativa y conectada con nuestra identidad patagónica”.

 
El director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, planteó que el interés del sostenedor es mantener en el tiempo el festival estudiantil y que vaya creciendo cada vez más.

 
La convocatoria y las bases del festival ya fueron enviadas hace algunas semanas a los recintos educativos para incentivar la inscripción. Pueden participar estudiantes regulares de primer y segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media de establecimientos educacionales públicos, subvencionados y particulares de Punta Arenas. Este año además se incorpora una categoría para videos musicales en la que podrán participar representantes de otras comunas.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL