Punta Arenas,
2 de enero de 2026

PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES ANALIZA EL AÑO 2025 Y FIJA PRIORIDADES PARA 2026

Buenos días región.

pdtaanefmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, realizó un completo balance del año 2025 y abordó las proyecciones para el 2026, junto con referirse a la situación del sector público regional y los desafíos frente a la próxima administración de gobierno.

En su análisis, la dirigenta gremial reconoció que el año estuvo marcado por situaciones complejas para los funcionarios públicos. Al respecto, señaló que entre los aspectos negativos se encuentran “los despidos a funcionarios en el hospital naval, casos de maltrato y acoso laboral, la no renovación de una dirigente electa del sernameg eso esta en investigación en contraloría esperamos que de aquí a marzo esto se solucione y nuestra colega pueda volver a sus funciones, las negociaciones del reajuste al sector publico nos dieron 0% todavía no sabemos si se va a aprobar en el congreso”.

Junto a ello, destacó diversas acciones impulsadas por ANEF Magallanes durante el 2025, valorando el trabajo gremial y social desarrollado a lo largo del año. “Nosotros como anef durante el año 2025 tuvimos y abrimos espacios a los niños hicimos talleres de verano, pudimos ingresar a serviu nuestro proyecto de vivienda para 213 familias de funcionario publicos entre administrativos, técnicos, profesionales; olimpiadas que duraron 2 meses entre 800 y 900 funcionarios públicos, participación en dos asambleas nacionales de la anef”, indicó.

Córdova Marín también realizó un balance positivo del programa radial y televisivo La Voz de la ANEF en Magallanes, espacio que se mantuvo durante el año y que permitió visibilizar el trabajo de los servicios públicos. “La idea era dar a conocer lo que hacen los diversos servicios públicos, nos dijeron que volvemos en febrero del próximo año cuando se inicie el año sindical”, explicó, agregando que “soy periodista de profesión y es un honor haber vuelto a conducir un programa, dar a conocer que cada uno de los servicios públicos hacen en su diario vivir y después de porque nació la ANEF y conocer el rostro que esta detrás de estas organizaciones, la anef a nivel regional esta bien posicionado la gente sabe lo que hacemos”.

Finalmente, la presidenta regional de ANEF se refirió al escenario político y al próximo período de gobierno 2026-2030, señalando que “se han dicho muchas cosas respecto a la nueva administración primero hay que dejar que se instale y luego hay que solicitar una reunión con las nuevas autoridades, la idea es trabajar y construir para los funcionarios públicos, vamos a estar atento siempre a las desvinculaciones o problemas que puedan haber en los servicios públicos”.


EN NOVIEMBRE DE 2025, LAS PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE MAGALLANES AUMENTARON 5,8%

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

DESPUÉS DE SU PASO POR LAS ISLAS MALVINAS, EL BUQUE BRITÁNICO RRS SIR DAVID ATTENBOROUGH PARTE DE LA ANTÁRTIDA PARA HACER ESCALA EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

pdtaanefmagallanes

PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES ANALIZA EL AÑO 2025 Y FIJA PRIORIDADES PARA 2026

10-anos-pace-3

CERCA DE 19 MIL ESCOLARES HAN SIDO ACOMPAÑADOS POR EL PACE USERENA EN UNA DÉCADA

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI RESPALDA CONTROL BIOMÉTRICO Y ACUSA DESINFORMACIÓN EN CUESTIONAMIENTOS AL PROYECTO “NO SE PUEDE ENGAÑAR A LA REGIÓN NI A LAS PERSONAS”

