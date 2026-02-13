"CUANDO AMENAZAN A UN ALCALDE, NOS ATACAN A TODOS": ACHM CONDENA AMENAZAS DESDE EL NARCOTRÁFICO CONTRA ALCALDESA JAVIERA REYES

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condena enérgicamente las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y expresa su total solidaridad y respaldo institucional ante esta grave situación que atenta contra la seguridad de una autoridad local en ejercicio de sus funciones.

Según información pública, bandas vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido $100 millones para asesinar a la alcaldesa Reyes como represalia por medidas adoptadas contra el crimen organizado en su comuna, entre ellas la demolición de inmuebles utilizados para actividades delictuales y el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas.

"Cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio, a la institucionalidad democrática y a la posibilidad de gobernar con dignidad y seguridad", aseguró el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

La alcaldesa Reyes cuenta con protección policial (PPI de Carabineros) desde 2025, lo que evidencia que el riesgo no es nuevo, sino que se ha agravado. La denuncia fue presentada al Ministerio Público en enero con antecedentes concretos proporcionados por vecinos de la comuna.

Desde la ACHM se han activado protocolo de solidaridad institucional, se han puesto a disposición de la alcaldesa y está gestionando una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para los próximos días con el propósito de solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección y la investigación expedita de estos hechos.

"No es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida. Los municipios de Chile seguiremos enfrentando con valentía y determinación al crimen organizado en nuestros territorios, con el respaldo del Estado y la protección que las autoridades locales merecen", aseguró Alessandri.

"Hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado —Ministerio Público, policías, Gobierno— a actuar con la máxima urgencia y contundencia frente a esta amenaza que nos interpela a todos", concluyó.

Por su parte, varios alcaldes y miembros del directorio de la Asociación condenaron -de manera transversal- las amenazas sufridas por la alcaldesa Reyes.

Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y primera vicepresidenta de la ACHM, aseguró que "las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo —incluyendo versiones de sicariato— son absolutamente inaceptables y condenables. Su trabajo para recuperar espacios comunitarios del narcotráfico demuestra valentía; además que estas acciones no solo la afectan a ella, sino que son una señal contra toda la labor municipal. Esperamos que la justicia, las policías y el Gobierno le otorguen toda la protección necesaria. El narcotráfico no puede intimidar a las autoridades ni debilitar el trabajo en nuestras comunas".

También, Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la ACHM (quien también ha recibido amenazas de muerte durante su periodo como edil), sostuvo que "los alcaldes son la primera línea del Estado para muchas personas y ser amenazado de muerte no debería ser el precio que se paga por defender y trabajar por los vecinos. Solidarizamos con la alcaldesa Javiera Reyes y exigimos que las instituciones y autoridades competentes actúen con la mayor celeridad y el máximo rigor para detener a los responsables".

"Ante el difícil momento de la alcaldesa Javiera Reyes, todo mi apoyo y solidaridad contigo. Entiendo que cuando uno hace bien su trabajo, cuando es capaz de enfrentar las realidades de los territorios, debe atravesar momentos complejos. Ante esto, no aflojar y seguir con más fuerza", señaló Gustavo Toro, alcalde de San Ramón y vicepresidente de la ACHM.

Por su parte, el alcalde de Concepción y también vicepresidente de la ACHM, Héctor Muñoz, aseguró que "estas son actitudes gravísimas que no se pueden permitir en un país democrático como Chile. Cuando se amenaza a una autoridad elegida por la ciudadanía, se está atentando contra la institucionalidad y contra la convivencia democrática", agregando que "la seguridad es hoy una prioridad nacional y también municipal. No podemos normalizar la violencia. Debemos actuar con firmeza para resguardar a quienes ejercen funciones públicas y garantizar que puedan cumplir su labor sin amenazas ni intimidaciones".

"Lo ocurrido con la alcaldesa de Lo Espejo evidencia una realidad que quienes ejercemos este cargo conocemos bien: hoy hay un riesgo concreto para alcaldes y alcaldesas cuando enfrentamos el delito y recuperamos espacios públicos. El crimen organizado opera desde el miedo: busca amedrentar y paralizar para mantener control territorial, y eso no puede normalizarse. Estamos dando la cara en seguridad, pero para seguir haciéndolo necesitamos el respaldo del Gobierno, con acciones decididas y concretas del Estado para controlar realmente a estos grupos", dijo la alcaldesa de Papudo y tesorera de la ACHM, Claudia Adasme.

Alí Manouchehri, alcalde de Coquimbo y presidente de la Comisión de Seguridad de la ACHM, también condenó los hechos: "El Ministerio Público debe actuar rápidamente ante las amenazas denunciadas por la alcaldesa Reyes. Es inconcebible que este tipo de situaciones queden impunes y que se amenace a una autoridad o a cualquier persona por hacer su trabajo, en este caso, por recuperar espacios públicos que son de todos y quitárselos a los delincuentes. Solidarizamos con nuestra colega y pedimos a las instituciones de seguridad que se tomen todas las medidas para proteger la integridad de la alcaldesa, de su entorno, y que se encuentre a los responsables de estas amenazas".

"Solidarizo con la alcaldesa Reyes. Yo también he sido amenazado por esta misma razón, pero el narcotráfico no detendrá el trabajo colaborativo que estamos impulsando junto a las policías para desarticular estas redes y recuperar nuestros barrios para las familias", aseguró el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos, dijo: "Quiero expresar nuestra total solidaridad con la alcaldesa de Lo Espejo frente a las graves amenazas que ha recibido. En democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo y nunca con violencia o intimidación. Amenazar a una autoridad electa no solo es atentar contra la persona, sino que también contra institucionalidad y la comunidad que ella representa. Esto se debe investigar con la máxima celeridad, y garantizar la seguridad de la alcaldesa para que pueda ejercer su cargo con plena tranquilidad".

