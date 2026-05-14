MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS FINALIZÓ TALLER ORIENTADO EN LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

Con la participación de vecinas de Villa Alfredo Lorca, la Municipalidad de Punta Arenas dio cierre al taller de joyería y orfebrería desarrollado durante abril en el marco del programa "Somos Barrio", iniciativa financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y ejecutada por la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

El taller contempló ocho sesiones prácticas, donde 15 participantes aprendieron técnicas básicas de joyería en cobre con aplicaciones en plata, trabajando además aspectos vinculados a la seguridad en el uso de herramientas, convivencia comunitaria y desarrollo de oficios.

El director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, destacó el compromiso de las participantes y el enfoque comunitario de este tipo de iniciativas. "Este taller forma parte del programa Somos Barrio y estamos muy contentos del trabajo realizado junto a las vecinas de Villa Alfredo Lorca. La participación ha sido muy positiva y demuestra que la seguridad también se construye fortaleciendo los espacios comunitarios y generando instancias de encuentro", señaló.

La autoridad agregó que el programa continuará durante los próximos meses con nuevas actividades en el sector. "Durante mayo y junio se seguirán desarrollando talleres culturales y recreativos, para posteriormente realizar un cierre comunitario donde se expondrá el trabajo realizado por los vecinos", indicó.

La tallerista Camila Vera explicó que la iniciativa buscó entregar herramientas técnicas, pero también fortalecer la confianza y el trabajo colectivo entre las participantes. "Fue una inducción intensiva a las prácticas de la joyería, siempre considerando el diseño, la identidad de las vecinas y la seguridad en el manejo de herramientas. Más allá del aprendizaje técnico, se generó un espacio muy valioso de encuentro y participación", comentó.

Las asistentes valoraron la experiencia y el ambiente generado durante las jornadas. Valeska Bustos, una de las participantes, señaló que "fue una experiencia muy linda, porque aprendimos algo totalmente nuevo y además compartimos con otras vecinas. La profesora tuvo mucha paciencia y siempre se trabajó de manera segura". En tanto, Catalina Soto destacó el aprendizaje adquirido durante el taller. "Aprendí cosas que nunca había hecho, como usar herramientas o fabricar anillos y pulseras. También fue bonito conocer personas y compartir durante estas semanas", expresó.