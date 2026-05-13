13 de mayo de 2026
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DESPLIEGA INTENSO OPERATIVO ANTE PRIMERA NEVADA DEL AÑO
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el despliegue realizado por los equipos municipales y llamó a la comunidad a reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal.
La Municipalidad de Cabo de Hornos realizó durante la noche y primeras horas de la mañana un amplio operativo preventivo para enfrentar la primera nevada del año en la comuna, con el objetivo de resguardar la seguridad de conductores y peatones en distintos sectores de Puerto Williams.
El trabajo fue ejecutado por equipos municipales, quienes recorrieron cerca de 5 kilómetros de calles y vías interiores de la comuna, esparciendo un total de 2.000 kilos de sal para prevenir la formación de hielo y disminuir los riesgos de accidentes producto de las bajas temperaturas.
Las labores se concentraron principalmente en subidas, bajadas de cuestas y esquinas, puntos considerados críticos durante episodios de nieve y escarcha, permitiendo mejorar las condiciones de tránsito y mantener la conectividad para la comunidad.
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el despliegue realizado por los equipos municipales y llamó a la comunidad a reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal.
“El día de ayer experimentamos la primera nevada en la comuna, y el equipo municipal a través de la Dirección de Obras ya salió a esparcir sal. Son 50 mil kilos de sal que tenemos disponibles para atender la necesidad y vienen 70 mil kilos más”, señaló la autoridad comunal.
Asimismo, agregó que “el llamado es a la prevención al conducir y al apoyo en la limpieza de veredas. Los invitamos a que este invierno sea de cuidado y prevención para evitar accidentes”.
Desde el municipio valoraron el compromiso de los funcionarios municipales, quienes trabajaron durante la madrugada para anticiparse a las condiciones climáticas y responder oportunamente a las necesidades de las vecinas y vecinos.
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El subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, enfatizó que esperan "priorizar y consolidar el Plan Estratégico Nacional del año 2026-2030", que contabiliza incrementar la presencia efectiva en el mar de Wedell y el fortalecimiento de medios para operar en la zona.
El subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, enfatizó que esperan "priorizar y consolidar el Plan Estratégico Nacional del año 2026-2030", que contabiliza incrementar la presencia efectiva en el mar de Wedell y el fortalecimiento de medios para operar en la zona.