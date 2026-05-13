MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DESPLIEGA INTENSO OPERATIVO ANTE PRIMERA NEVADA DEL AÑO

La Municipalidad de Cabo de Hornos realizó durante la noche y primeras horas de la mañana un amplio operativo preventivo para enfrentar la primera nevada del año en la comuna, con el objetivo de resguardar la seguridad de conductores y peatones en distintos sectores de Puerto Williams.



El trabajo fue ejecutado por equipos municipales, quienes recorrieron cerca de 5 kilómetros de calles y vías interiores de la comuna, esparciendo un total de 2.000 kilos de sal para prevenir la formación de hielo y disminuir los riesgos de accidentes producto de las bajas temperaturas.



Las labores se concentraron principalmente en subidas, bajadas de cuestas y esquinas, puntos considerados críticos durante episodios de nieve y escarcha, permitiendo mejorar las condiciones de tránsito y mantener la conectividad para la comunidad.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el despliegue realizado por los equipos municipales y llamó a la comunidad a reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal.



“El día de ayer experimentamos la primera nevada en la comuna, y el equipo municipal a través de la Dirección de Obras ya salió a esparcir sal. Son 50 mil kilos de sal que tenemos disponibles para atender la necesidad y vienen 70 mil kilos más”, señaló la autoridad comunal.



Asimismo, agregó que “el llamado es a la prevención al conducir y al apoyo en la limpieza de veredas. Los invitamos a que este invierno sea de cuidado y prevención para evitar accidentes”.



Desde el municipio valoraron el compromiso de los funcionarios municipales, quienes trabajaron durante la madrugada para anticiparse a las condiciones climáticas y responder oportunamente a las necesidades de las vecinas y vecinos.



