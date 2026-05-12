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12 de mayo de 2026

CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO PRAT

​El acuerdo establece la presencia de un preparador físico perteneciente al Club Deportivo Prat, quien se integrará a la oferta programática del Centro IP IRC, en donde llevará a cabo talleres de acondicionamiento físico dirigidos a los jóvenes.

Club Deportivo Prats
La firma del convenio de colaboración que suscribieron el Club Deportivo Prat y el Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – fue formalizada por el director del Centro IP IRC, Daniel Cerna y la Coordinadora de Oferta, Gabriela Negrón.

El objetivo del convenio permitirá fortalecer las redes colaborativas de los profesionales del Centro de Cumplimiento juvenil con técnicos deportivos que permitan orientar acciones para la reinserción social juvenil.

El acuerdo además establece la presencia de un preparador físico perteneciente al Club Deportivo Prat, quien se integrará a la oferta programática del Centro IP IRC, en donde llevará a cabo talleres de acondicionamiento físico dirigidos a los jóvenes. Estas actividades se desarrollarán semanalmente, aportando significativamente al bienestar físico, la promoción de hábitos de vida saludable y el uso positivo del tiempo libre de los adolescentes atendidos.

Como lo destacó el director del Centro de Cumplimiento Juvenil Daniel Cerna, "esta iniciativa contribuirá además a diversificar las estrategias de intervención y fortalecer los procesos de integración social, en coherencia con los lineamientos del sistema de reinserción social juvenil".

Por su parte, Gabriela Negrón, encargada de oferta del Centro de Cumplimiento Juvenil, valoró el aporte que tendrá el Club Prat en la reinserción de jóvenes. "Desde la oferta programática, el deporte no es solo actividad física: es una herramienta concreta de intervención que ordena rutinas, fortalece la disciplina y el autocontrol, mejora la convivencia y abre oportunidades reales para que los jóvenes construyan un proyecto de vida distinto, con miras a su reinserción social'.
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SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE TRABAJO CON JUZGADO DE GARANTIA DE PUNTA ARENAS

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