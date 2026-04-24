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24 de abril de 2026

JOVENES DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL CELEBRAN EL DÍA DEL LIBRO

​Iniciativa tuvo como propósito fomentar la lectura, la escritura y la expresión personal en jóvenes en reinserción, a través del trabajo literario y reflexivo con textos creados por ellos mismos y otros de carácter musical.

centrojuvenillibro
La celebración del Día del Libro en el Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes - busca fomentar la lectura, la cultura y la reinserción social a través de actividades de expresión, talleres de escritura, fomento lector y donación de libros.

Este año, se puso énfasis en el trabajo literario y reflexivo a través de textos creados por los jóvenes que cumplen sanción en modalidad IP IRC, incentivando el hábito lector como una herramienta de crecimiento personal y reflexión crítica.

Adicionalmente, las actividades desarrolladas de manera permanente por el interventor Miguel Muñoz, que desempeña funciones como bibliotecario del Centro de Cumplimiento Juvenil, es promover la escritura como un medio de expresión emocional, que apoye la reconstrucción de experiencias y resignificación de vivencias personales, de tal manera que los adolescentes logren fortalecer habilidades comunicativas y narrativas contribuyendo a los procesos de reinserción social mediante el acceso a la cultura, la palabra y la creación literaria.

En una sencilla actividad, los jóvenes presentaron sus creaciones literarias a través de una lectura compartida de textos literarios y producciones escritas, resultado de lo desarrollado en espacios de diálogo guiado, reflexión colectiva y escucha activa, instancias en donde los jóvenes han podido plasmar experiencias, emociones y pensamientos desde una perspectiva personal.

 "La lectura y la escritura abren caminos donde muchas veces parece no haberlos. Generar estos espacios con los jóvenes es fundamental, porque les permite poner en palabras sus vivencias, reflexionar sobre sus historias y proyectarse de una manera distinta. Seguir potenciando el acceso a los libros y a la escritura es una herramienta clave en los procesos de reinserción, ya que no solo educa, sino que humaniza, dignifica y entrega oportunidades reales de transformación", destacó el Bibliotecario Miguel Muñoz.  

Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, relevó la actividad valorando la honestidad de los escritos presentados y la madurez narrativa, que da cuenta de procesos personales significativos. "Con estas iniciativas apoyamos los procesos de reinserción de estos jóvenes, ya que está comprobado que la lectura y el acceso al conocimiento generan dinámicas positivas de comunicación y permiten una mejor incorporación posterior al medio libre".
 
Campaña de donación de libros

Hasta el 30 de abril se encuentra abierta la campaña de donación de libros para la biblioteca del Centro de Cumplimiento Juvenil, que requiere seguir sumando títulos especializados. La campaña ha sido levantada a través del Instagram del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes https://www.instagram.com/reinsercionjuvenil_magallanes/ en donde se puede coordinar la entrega de textos.
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