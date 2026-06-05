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5 de junio de 2026

GOBIERNO EN TERRENO “SALUD” ACERCÓ PRESTACIONES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES

Actividad impulsada por la DPP de Última Esperanza facilitó el acceso de servicios esenciales a la comunidad

GetSaludNatales

Con una positiva participación de vecinas y vecinos se desarrolló una nueva jornada de Gobierno en Terreno “Salud”, iniciativa impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza con el objetivo de acercar servicios y prestaciones de salud a la comunidad.


Durante la actividad, las personas asistentes pudieron acceder a diversas atenciones y orientaciones, entre ellas el Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), vacunatorio, programas de promoción de estilos de vida saludable del CESFAM, además de información y atención por parte de la oficina provincial de la Seremi de Salud, COMPIN y FONASA.


La kinesióloga del programa Más Salud en Comunidad, Ingrid Delgado, destacó la importancia de llevar estas iniciativas a los distintos sectores de la comuna. "Estamos contentos de esta invitación y de poder mostrar nuestro programa en terreno. Está abierto para todas las personas entre 6 y 59 años. Invitamos a la comunidad a acercarse, ya sea en estas actividades o directamente en el CESFAM, para inscribirse, realizar actividad física y participar en nuestros talleres. Todos están cordialmente invitados", señaló.


La actividad también fue valorada por las usuarias y usuarios que aprovecharon la oportunidad para realizar trámites y acceder a prestaciones de manera más expedita. Así lo expresó Eva Millao, profesora jubilada, quien destacó la cercanía de los servicios. "Excelente. A nosotros muchas veces nos cuesta llegar al CESFAM o al hospital para solicitar una hora de atención, porque hay que hacerlo muy temprano. Aquí, en cambio, nos entregan orientación y facilitan el acceso a las prestaciones, por lo que estamos muy agradecidos de que hayan venido a atendernos", comentó.


Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, valoró el compromiso demostrado por las instituciones participantes y destacó la relevancia de continuar desarrollando este tipo de iniciativas en beneficio de la comunidad. "Estas jornadas permiten acercar el Estado a las personas y facilitar el acceso a programas y prestaciones que contribuyen al bienestar de la comunidad. Agradecemos la disposición y el trabajo colaborativo de los servicios participantes, que hacen posible llegar directamente a las vecinas y vecinos con una atención oportuna y de calidad", señaló la autoridad.


Desde la Delegación Presidencial Provincial reiteraron que las jornadas de Gobierno en Terreno continuarán desarrollándose durante el año, fortaleciendo el acceso de la ciudadanía a la oferta pública y promoviendo una atención más cercana, descentralizada y oportuna.


Finalmente, cabe señalar que este sábado 6 de junio se desarrollará un GET Pasos Fronterizos, en el cual Aduanas estará realizando el trámite para acceder a la Tarjeta Vecinal Fronteriza, de 15 a 18 horas en el primer piso de la DPP de Última Esperanza.

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