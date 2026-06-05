MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES URBANOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD LOCAL

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), anunció la puesta en marcha oficial de su nuevo Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos.

El documento definitivo, que consta de 82 páginas fruto de dos años de trabajo técnico y participación vecinal, ya se encuentra disponible para libre descarga en el sitio web de la municipalidad. Su implementación marca una hoja de ruta clave para la protección institucional y comunitaria de estos vitales ecosistemas patagónicos.

Sofía Blanco, ingeniera forestal de la DIMAO, destacó durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones que el plan fue aprobado en enero de 2026 y ya entró de lleno en su fase de ejecución. "Invitamos a todos los vecinos y vecinas a leer este documento para informarse sobre el alcance de este nuevo instrumento para la gestión ambiental y la protección de los humedales tanto declarados como no declarados de nuestra comuna", señaló la profesional

Diagnóstico participativo: Basura y crecimiento urbano

La elaboración del plan incluyó procesos de consulta ciudadana que permitieron identificar de manera directa las principales preocupaciones de la comunidad respecto a los humedales. De acuerdo con el diagnóstico, las dos amenazas más recurrentes identificadas por los habitantes de Punta Arenas son la mala disposición de residuos (contaminación y basura) y la presión inmobiliaria e infraestructura derivada del crecimiento de la ciudad

El plan busca conciliar el desarrollo de la comuna con la preservación biológica, promoviendo usos sustentables que no dañen la flora y fauna nativa, resguardando además el beneficio que estos espacios otorgan al entorno urbano en el control de aguas y el ecosistema general.

Jornada de lanzamiento en el Teatro Municipal

Para celebrar este hito, el municipio convocó a la ciudadanía a una jornada abierta y gratuita en el Teatro Municipal [ 06:36 ]. El evento se estructuró a través de diversos bloques temáticos que abordan la hidrología y la biodiversidad local, entre los que destacan:

"¿Dónde inician los ríos y esteros que alimentan nuestros humedales?" , dictado por Juan Francisco Miranda (Ingeniería CFC)

"Monitoreo ambiental en humedales" , a cargo de Jorge González (Fundación Planeta Agua) y Graciela Macela (Comunidad Laguna Podeto)

"Aviturismo en la ciudad" , presentado por Claudio Vidal (Farout Expeditions)

Exhibición de un documental producido por Sebastián Siter, de la Agrupación Ecológica Patagónica

Con el fin de incentivar la asistencia, la organización confirmó la realización de sorteos de plantas, arbustos y libros entre los asistentes inscritos en la entrada de cada bloque

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Finalmente, desde la DIMAO hicieron hincapié en la necesidad de que el esfuerzo institucional vaya acompañado de un cambio cultural por parte de los vecinos. Se instó a la comunidad a hacer una correcta eliminación de residuos en la ciudad y a cuidar los entornos naturales de la periferia, como el Parque Chabunco o el Parque María Behety. "La invitación es a disfrutar de las áreas naturales, pero siempre con responsabilidad ambiental; si visitan estos espacios, vuelvan a casa con sus residuos", concluyó Blanco

El documento del plan puede ser consultado ingresando al portal de la Municipalidad de Punta Arenas en la sección de documentos bajo el criterio de búsqueda "PGI humedales urbanos" [ 08:48 ].

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