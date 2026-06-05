Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES URBANOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD LOCAL

Buenos días región.

sofiadimao

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), anunció la puesta en marcha oficial de su nuevo Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos.

El documento definitivo, que consta de 82 páginas fruto de dos años de trabajo técnico y participación vecinal, ya se encuentra disponible para libre descarga en el sitio web de la municipalidad. Su implementación marca una hoja de ruta clave para la protección institucional y comunitaria de estos vitales ecosistemas patagónicos.

Sofía Blanco, ingeniera forestal de la DIMAO, destacó durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones que el plan fue aprobado en enero de 2026 y ya entró de lleno en su fase de ejecución. "Invitamos a todos los vecinos y vecinas a leer este documento para informarse sobre el alcance de este nuevo instrumento para la gestión ambiental y la protección de los humedales tanto declarados como no declarados de nuestra comuna", señaló la profesional 

Diagnóstico participativo: Basura y crecimiento urbano

La elaboración del plan incluyó procesos de consulta ciudadana que permitieron identificar de manera directa las principales preocupaciones de la comunidad respecto a los humedales. De acuerdo con el diagnóstico, las dos amenazas más recurrentes identificadas por los habitantes de Punta Arenas son la mala disposición de residuos (contaminación y basura) y la presión inmobiliaria e infraestructura derivada del crecimiento de la ciudad 

El plan busca conciliar el desarrollo de la comuna con la preservación biológica, promoviendo usos sustentables que no dañen la flora y fauna nativa, resguardando además el beneficio que estos espacios otorgan al entorno urbano en el control de aguas y el ecosistema general.

Jornada de lanzamiento en el Teatro Municipal

Para celebrar este hito, el municipio convocó a la ciudadanía a una jornada abierta y gratuita en el Teatro Municipal [ 06:36 ]. El evento se estructuró a través de diversos bloques temáticos que abordan la hidrología y la biodiversidad local, entre los que destacan:

  • "¿Dónde inician los ríos y esteros que alimentan nuestros humedales?", dictado por Juan Francisco Miranda (Ingeniería CFC) 

  • "Monitoreo ambiental en humedales", a cargo de Jorge González (Fundación Planeta Agua) y Graciela Macela (Comunidad Laguna Podeto) 

  • "Aviturismo en la ciudad", presentado por Claudio Vidal (Farout Expeditions)

  • Exhibición de un documental producido por Sebastián Siter, de la Agrupación Ecológica Patagónica 

Con el fin de incentivar la asistencia, la organización confirmó la realización de sorteos de plantas, arbustos y libros entre los asistentes inscritos en la entrada de cada bloque 

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Finalmente, desde la DIMAO hicieron hincapié en la necesidad de que el esfuerzo institucional vaya acompañado de un cambio cultural por parte de los vecinos. Se instó a la comunidad a hacer una correcta eliminación de residuos en la ciudad y a cuidar los entornos naturales de la periferia, como el Parque Chabunco o el Parque María Behety. "La invitación es a disfrutar de las áreas naturales, pero siempre con responsabilidad ambiental; si visitan estos espacios, vuelvan a casa con sus residuos", concluyó Blanco 

El documento del plan puede ser consultado ingresando al portal de la Municipalidad de Punta Arenas en la sección de documentos bajo el criterio de búsqueda "PGI humedales urbanos" [ 08:48 ].



sofiadimao

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES URBANOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD LOCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINVU INICIARÁ ESTE AÑO LOS ESTUDIOS DE SUELO NECESARIOS PARA DISEÑAR LAS PRIMERAS 150 VIVIENDAS DESTINADAS A SECTORES MEDIOS EN EX TERRENOS DEL PUDETO

Leer Más

​Se espera dar cabida a 500 soluciones habitacionales en altura para sectores medios en 4 de los lotes en transferencia, mientras que otros 2 lotes serán destinados íntegramente a un parque urbano en complemento al Humedal Urbano Laguna Pudeto - Cerro La Cruz.

​Se espera dar cabida a 500 soluciones habitacionales en altura para sectores medios en 4 de los lotes en transferencia, mientras que otros 2 lotes serán destinados íntegramente a un parque urbano en complemento al Humedal Urbano Laguna Pudeto - Cerro La Cruz.

PAUTA TERRENO PUDETO 1
nuestrospodcast
viviendafiscalpuntaarenas

CUATRO DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR VIVIENDA FISCAL OCUPADA POR EX FUNCIONARIO DEL SERVIU EN PUNTA ARENAS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Limpieza de playa en Barranco Amarillo78

REALIZAN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN BARRANCO AMARILLO POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Tres escaladiores de montañas llegaron a la cumbre de Paine Grande

TRES ESCALADORES DE MONTAÑA LLEGARON HASTA LA CUMBRE MÁS ALTA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cupondegaswilliams

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA ACERCA ACTIVACIÓN DE CUPÓN DE GAS LICUADO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250