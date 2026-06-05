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5 de junio de 2026

REALIZAN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN BARRANCO AMARILLO POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

La iniciativa contó con la participación de la Partida de Buzos de Salvataje Magallanes, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, el Destacamento de Infantería de Marina N°4 "Cochrane", la empresa CERMAQ y el Colegio "Punta Arenas".

Limpieza de playa en Barranco Amarillo78

Una jornada de limpieza de playas se desarrolló en el sector de Barranco Amarillo, en el marco del Día del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, que se conmemora el 8 de junio. La actividad fue convocada por la Fundación "Pewmayen" y contempló tanto la recolección de residuos en el borde costero como una limpieza submarina en el área.

La iniciativa contó con la participación de la Partida de Buzos de Salvataje Magallanes, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, el Destacamento de Infantería de Marina N°4 "Cochrane", la empresa CERMAQ y el Colegio "Punta Arenas". Los participantes recolectaron los desechos cumpliendo con los protocolos de protección y seguridad, y los estudiantes fueron guiados por miembros de la Autoridad Marítima. La actividad se desarrolló sin mayores inconvenientes.

El Suboficial Héctor Campos indicó que se sumaron a la actividad "en el marco del Día del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, el cual se conmemora el 8 de junio, apoyando esta noble iniciativa trabajando con estudiantes y distintas reparticiones de la Tercera Zona Naval".

Por su parte, Claudia Estrada, de la Fundación "Pewmayen", destacó que "esta es una instancia muy importante para concientizar sobre la importancia del medio ambiente e integrarnos como comunidad, contando con una gran participación del Colegio 'Punta Arenas' y la Armada de Chile".

En la jornada participaron estudiantes de séptimo básico y segundo medio del Colegio "Punta Arenas". La profesora de Ciencias Carolina Silva subrayó la relevancia de que los alumnos "estén involucrados con el territorio", mientras que los estudiantes valoraron la experiencia y llamaron a que más personas se sumen a este tipo de iniciativas.

La actividad, marcada por bajas temperaturas que llegaron hasta los 2 grados centígrados, finalizó con una importante cantidad de residuos recolectados, consolidándose como una instancia de concientización sobre el resguardo y cuidado del medio ambiente marino.

EL 6

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DESPLEGÓ EQUIPOS EN RESPUESTA A LAS LLUVIAS DE ESTA JORNADA

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