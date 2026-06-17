GALERÍA PALACE REÚNE A MÁS DE CUARENTA AJEDRECISTAS EN EXITOSA DOBLE JORNADA DE TORNEOS

La Galería Palace vivió este fin de semana una intensa jornada de ajedrez que reunió a más de veinte participantes en cada uno de los torneos disputados durante el día. La actividad, desarrollada en el histórico recinto del centro de Punta Arenas, destacó por su alta convocatoria, el buen nivel de juego y el ambiente de camaradería que se generó entre jugadores de distintas edades y trayectorias.

La mañana estuvo marcada por el desarrollo del IRT Rápido Reyes del Palace, torneo oficial válido para ELO FIDE en modalidad rápida, dirigido a jugadores con rating registrado. Bajo el arbitraje del Árbitro Nacional FIDE Cristopher Reyes Segovia, los participantes disputaron cinco rondas de intensa competencia.

Los resultados fueron los siguientes:

IRT Rápido Reyes del Palace

Nicolás Quezada Nicolás Bustamante Suraj Nandwani

Durante la tarde fue el turno de la Copa Reyes del Palace, torneo abierto para jugadores sin ELO, concebido como una instancia de participación e integración para quienes se inician en el ajedrez competitivo o buscan acercarse al circuito federado.

Los ganadores fueron:

Copa Reyes del Palace

Armin Remolcoy Jaime Ojeda Cristian Ojeda

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el compromiso de los locatarios de la Galería Palace, quienes aportaron diversos premios para los participantes. A ello se sumó la colaboración de la librería Leo el Sur, que entregó libros especializados de ajedrez como parte de la premiación, fortaleciendo el vínculo entre el deporte ciencia y la lectura.

La actividad también contempló un reconocimiento especial a Héctor Barra, figura ampliamente conocida y apreciada en el ajedrez magallánico por su aporte constante y desinteresado a la actividad. Durante años, Barra ha mantenido la notable costumbre de registrar y anotar las partidas de todos los jugadores en los torneos importantes, una labor silenciosa que transforma cada competencia en una fuente de aprendizaje para la comunidad ajedrecística. Gracias a ese trabajo, numerosos jugadores pueden revisar posteriormente sus encuentros, analizar errores, estudiar variantes y conservar un registro histórico de su evolución deportiva.

Para Cristián Morales, de la librería Leo el Sur, el éxito de la jornada demuestra que espacios tradicionales como la Galería Palace pueden transformarse en puntos de encuentro para la vida cultural y comunitaria de la ciudad.

"La Galería Palace forma parte de la historia de Punta Arenas. Durante décadas fue un lugar de encuentro para distintas generaciones y creemos que puede seguir cumpliendo ese rol. Verla llena de niños, jóvenes y adultos jugando ajedrez durante todo un día demuestra que el centro de la ciudad tiene un enorme potencial para albergar actividades culturales, deportivas y comunitarias. Más que un torneo, lo que vimos fue una comunidad apropiándose de un espacio patrimonial y dándole nueva vida", señaló.

Por su parte, el árbitro nacional FIDE Cristopher Reyes Segovia destacó la participación alcanzada en ambas competencias y el entusiasmo demostrado por los jugadores.

"No es habitual reunir en una misma jornada un torneo oficial válido para ELO FIDE y una competencia abierta para quienes recién se están incorporando al ajedrez. Lo que ocurrió en la Galería Palace demuestra que existe una comunidad muy activa y con muchas ganas de seguir creciendo. Hubo un excelente ambiente, partidas de gran nivel y mucho interés por aprender. Ese entusiasmo es fundamental para el desarrollo del ajedrez en Magallanes", afirmó.

La doble jornada fue organizada por la Academia Level Up, Ajedrez Competitivo Punta Arenas, la librería Leo el Sur y la Galería Palace, consolidándose como una de las actividades ajedrecísticas más concurridas realizadas este año en el recinto y dejando abierta la posibilidad de organizar nuevos encuentros y competencias durante los próximos meses.