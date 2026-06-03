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3 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DESPLEGÓ EQUIPOS EN RESPUESTA A LAS LLUVIAS DE ESTA JORNADA

​Los principales trabajos se realizaron en caminos periurbanos, con labores de extracción de agua, canalización, limpieza de zanjas y destape de tubos.

EL 6
La Municipalidad de Punta Arenas desplegó durante este miércoles a sus equipos de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres para atender los efectos de las precipitaciones registradas en las últimas horas en la comuna, las que han generado anegamientos en el acceso de prolongación Mardones y otros puntos de las zonas periurbanas de la ciudad.

Frente a esta situación, los equipos municipales respondieron con maquinaria para realizar labores de canalización y extracción de agua. Asimismo, se efectuaron trabajos de limpieza de zanjas y despeje de vías de escurrimiento en distintos sectores periurbanos de la comuna.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Sonia Vargas, detalló que los principales inconvenientes se registraron en prolongación Mardones y Barranco Amarillo. "La respuesta generalmente la entrega el municipio en la parte operativa. Sin embargo, en cuanto a una solución definitiva, ya son otros agentes los que deben involucrarse en esta situación", señaló.

La autoridad agregó que en el acceso a Mardones existe una modificación en terrenos particulares colindantes que ha influido en la acumulación de aguas lluvias. "Efectivamente, se puede observar cómo se elevó este predio que está al costado del lugar donde nos encontramos, lo que ha provocado que las aguas se concentren en un solo punto y no puedan evacuar adecuadamente", explicó.

Junto con lo anterior, Vargas informó que están a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas para retomar las labores de perfilado de caminos. "Esperamos que exista una ventana entre jueves y viernes para comenzar a reparar los caminos que se encuentran en malas condiciones producto de estas precipitaciones y del alto nivel de humedad que hemos tenido durante todos estos días", indicó.

La Municipalidad de Punta Arenas informó que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 800 800 134. Asimismo, señalaron que los equipos continuarán desplegados y en monitoreo constante, reforzando la atención de emergencias y priorizando los sectores que presenten nuevas complicaciones, con el objetivo de resguardar la conectividad y la seguridad de la comunidad frente a las condiciones climáticas.
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