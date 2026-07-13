BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL DESLUMBRÓ CON SU NOVENA GALA

Desde las 19:00 horas del viernes, el Ballet del Teatro Municipal volvió a encontrarse con el público en su novena gala artística desde su creación. En total, 17 bailarines se presentaron en escena y, durante 65 minutos, demostraron el resultado del trabajo formativo desarrollado bajo la dirección de Iván Antigual y la coordinación de Karen San Martín.

La velada comenzó con dos de las variaciones más reconocidas del repertorio clásico, Hada de Azúcar, de El Cascanueces, y Raymonda. Posteriormente, se presentó el reestreno de Selección con nombre de mujer, para finalizar con interpretaciones de Coppélia, Kitri y el Bolero de Ravel.

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Para el alcalde de la comuna, esta gala demuestra el trabajo realizado durante todo este tiempo. "Esta es nuestra novena gala y hemos demostrado un crecimiento enorme. Tal como lo comentamos en las palabras de bienvenida, tres integrantes de nuestro elenco estuvieron becados en el Municipal de Santiago durante el verano. Esto demuestra que, con esfuerzo, como lo estamos haciendo; con el talento, el compromiso y el cariño de nuestros profesores; y, por supuesto, con todas las ganas y el talento de nuestros integrantes, los sueños se pueden cumplir", sostuvo Claudio Radonich.

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En cuanto a la presentación, Karen San Martín, coordinadora de la escuela de ballet, destacó que "el grupo se ha ido consolidando y tenemos niñas que partieron como estudiantes de la Escuela de Ballet y ahora ya son parte oficial del elenco. Es muy bello ver la evolución artística y técnica que se va logrando".





Una de las asistentes a la actividad fue Angélica Santana, quien manifestó que asiste a todas las actividades culturales del municipio. "Todo lo que es gala de elencos son maravillosos. Los trabajos de los profesores, estupendo, o sea, de alta categoría. Invito a toda la gente a que puedan venir a compartir los talentos magallánicos".

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La gala formó parte del ciclo de presentaciones de los elencos municipales, iniciativa que busca acercar las artes escénicas a la comunidad y visibilizar el trabajo que desarrollan los jóvenes talentos del Teatro Municipal "José Bohr".