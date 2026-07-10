CERCA DE 600 PERSONAS PARTICIPARON DEL PRIMER DÍA DE LA XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO

​Una exitosa primera jornada tuvo la duodécima Convención de Circo Al Fin del Mundo, este jueves 09 de julio, en el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas. El espectáculo familiar “Melonsi circo” cautivó a cientos de infancias y familias con malabares, equilibrio, humor y mucho más. El encuentro circense que cuenta con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inició además sus bloques de talleres en disciplinas como tela aérea familiar, técnica en sonido, clown y salto con cuerda, entre otros. Finalizando el Día 1 con un interesante conversatorio sobre Modelos de gestión del Nuevo Circo y espacios culturales, en general, que contó con las exposiciones de Pamela Castillo del Galpón Jiwasanaka circo de Arica; Pato Giro, director de Carpa Azul de Valparaíso y Karin Marincovich de Circo del Sur.



“Creo que fue un éxito, recién comentábamos que en un solo día tenemos el impacto cuantitativo de público que a veces tenemos en un encuentro completo. Pienso que la gran participación se debe a que, claro, este proyecto al estar financiado cuenta con un equipo que está trabajando hace meses, la difusión, los canales regionales también nos han apoyado así que esto está llegando a todos los rangos etarios y eso es súper bueno, la gente sabe de la convención, reconoce el trabajo y se está viendo en la participación de las actividades”, destacó la productora general de la convención y co-directora de Circo del Sur, Karin Marincovich, sobre la primera jornada en que se contabilizaron 423 personas en el espectáculo, 105 en los talleres y 50 en el conversatorio.



La XII Convención de circo Al Fin del Mundo continúa hoy con las diferentes experiencias de formación circense, además del show Varieté regional a las 20:00 horas, en las mismas dependencias del recinto estudiantil, entrada liberada, ingreso por calle José Menéndez. El espectáculo es de carácter familiar y contempla números de mano a mano, rueda Cyr, telas aéreas, malabares, hula hula, cuerda lisa y equilibrio de manos, además de la animación de Meketrefe, que mezcla la interacción con el público y números de equilibrio y malabar.



​La XII Convención de Circo Al Fin del Mundo es una iniciativa de Circo del Sur, que se extenderá del 09 al 12 de julio en Punta Arenas, con actividades gratuitas para toda la comunidad, cuyo motor es fortalecer el circo como una práctica artística, cultural y comunitaria en el territorio austral.



Toda la información sobre la programación 2026 se encuentra disponible en las Redes Sociales de Circo del Sur, en Instagram y Facebook.



