CONSULTORA AMBIENTAL EINAS DESTACA EL MONITOREO DEL CÓNDOR ANDINO Y LA IMPORTANCIA DE COMPATIBILIZAR DESARROLLO Y CONSERVACIÓN EN MAGALLANES

La jefa de proyectos de la consultora ambiental EINAS, Catalina Urbina, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dio a conocer el trabajo que desarrolla la empresa regional en materia de asesoría ambiental, investigación científica y educación ambiental, además de profundizar en una experiencia de monitoreo del cóndor andino que posicionó a Magallanes en un congreso internacional especializado.

Durante la entrevista, Urbina explicó que EINAS es una consultora regional que presta apoyo ambiental a empresas mediante estudios de línea base, declaraciones de impacto ambiental, seguimiento de proyectos y asesorías para cumplir con la normativa vigente.

"Nosotros hacemos apoyos ambientales, hacemos estudios de línea base, declaraciones de impacto ambiental, hacemos seguimiento y contribuimos a las distintas empresas para obviamente lograr sus objetivos de desarrollo empresarial en relación a las medidas ambientales que existen en Chile", señaló.

La profesional destacó que uno de los principales sellos de la consultora es su enfoque multidisciplinario, integrando especialistas en flora, ornitología, sistemas de información geográfica, análisis de datos y trabajo con comunidades.

"Finalmente existe una legislación vigente que nosotros la tomamos al pie de la letra. Obviamente asesoramos, guiamos a que las personas, sus proyectos muchas veces se modifiquen para que obviamente alcancen la aprobación del sistema", indicó.

Asimismo, sostuvo que el trabajo de la consultora no se limita al ámbito técnico, sino que también incorpora procesos de educación ambiental para acercar la información científica a la comunidad.

"Buscamos soluciones donde a veces la gente ve un problema, entonces de eso se trata, de sensibilizar. También tenemos líneas de educación ambiental donde no solo es un trabajo técnico, sino que también es bajar la información a las personas con un lenguaje común", afirmó.

Monitoreo del cóndor andino

Uno de los temas centrales de la conversación fue el estudio realizado por EINAS para una empresa vinculada a proyectos de hidrógeno verde, cuyo objetivo fue conocer el comportamiento del cóndor andino antes de definir la ubicación de futuras obras.

Según explicó Urbina, el monitoreo se extendió durante un año completo en un predio de 11 hectáreas, realizando observaciones diurnas y nocturnas dos veces al mes para identificar las rutas de desplazamiento y ocupación de esta especie emblemática.

"Estuvimos un año monitoreando todos los meses dos veces al mes de día y de noche para poder entender el comportamiento y la ocupación que tenían en el área de estudio", relató.

Los resultados fueron presentados posteriormente en el Congreso Internacional del Cóndor Andino, instancia donde participaron investigadores de distintos países de la cordillera de Los Andes.

De acuerdo con la jefa de proyectos, uno de los aspectos que más llamó la atención de los asistentes fue el nivel de información recopilada antes del desarrollo de una iniciativa de inversión.

"La inversión que ellos generaron para levantar estos datos fue lo que les llamó la atención y de hecho Perú nos decía: 'Yo no lo puedo creer, aquí existen parques y nunca nos han preguntado nada'", comentó.

El valor del cóndor en Magallanes

Durante la entrevista, Urbina destacó que la Patagonia mantiene una relación distinta con el cóndor en comparación con otros territorios de Sudamérica, donde históricamente ha existido una percepción negativa hacia la especie.

En contraste, explicó que en Magallanes el cóndor cumple un importante rol ecológico al alimentarse de carroña y contribuir al equilibrio de los ecosistemas.

"Es un animal carroñero, se alimenta de los animales que están muertos, me ayuda porque limpia finalmente el campo, es un control de vectores, se come todo lo que hay, o sea, finalmente es una especie que regula", expresó.

Añadió que la región presenta condiciones especialmente favorables para su conservación debido a la disponibilidad de alimento y la baja intervención humana en sectores rurales.

"La población que tenemos nosotros en la región, que no ha decrecido, es gracias a la ganadería porque ellos tienen alta disponibilidad de alimentos y la baja densidad poblacional en zonas rurales, porque no tenemos una fragmentación tan grande como la que sucede en el resto del país", sostuvo.

Tecnología para una conservación menos invasiva

Catalina Urbina también destacó el aporte que han significado las nuevas tecnologías para los estudios ambientales, especialmente mediante el uso de cámaras trampa, sistemas de información geográfica y modelos digitales del terreno.

"Las cámaras trampas contribuyen un montón porque uno puede ponerlas en momentos donde no está la presencia de nido y después lo puedes retirar, entonces no tienes contacto visual, no tienes una interacción directa con la especie", explicó.

Finalmente, la profesional hizo un llamado a respetar la fauna silvestre y evitar cualquier tipo de intervención cuando se observe un cóndor alimentándose o desplazándose en su hábitat natural.

"Más allá de ver ganado y si vemos cóndores alimentándose, no perturbarlo, disfrutar el momento, agradecer poder ver esto que es un animal tan emblemático para nuestro país, pero sin intervención", concluyó.





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