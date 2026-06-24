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24 de junio de 2026

HOJA DE RUTA ANTÁRTICA 2035 AVANZA EN SU ETAPA DE DISEÑO CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y ACADÉMICOS

Buenos días región

gdsconsultores

Durante una entrevista concedida este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente general y socio de GDS Consultores, Christian Belmar Castro, se refirió al trabajo que desarrolla la consultora en torno a la elaboración de la Hoja de Ruta Antártica 2035 y al rol estratégico que cumple Magallanes como plataforma científica, logística y territorial vinculada al continente blanco.

Belmar explicó que GDS Consultores es una empresa especializada en temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) y desarrollo territorial, con presencia en Punta Arenas, destacando que la región representa un espacio de gran interés debido a la convergencia de factores científicos, geopolíticos y económicos asociados al mundo antártico.

Magallanes tiene esa confluencia de esos elementos y otros elementos políticos estratégicos, como es también El Mundo antártico, así que ese es el motivo de estar acá. Tenemos oficina acá en Punta Arenas, así que estamos muy contentos de estar y ser parte del ecosistema”, señaló.

El economista y académico sostuvo que la región constituye un “laboratorio” natural con múltiples áreas de investigación y desarrollo, pero también enfrenta el desafío de impulsar procesos de crecimiento integrados y sostenibles.

Respecto de la inversión en investigación y desarrollo, indicó que Chile y América Latina aún presentan rezagos. Sin embargo, afirmó que existen oportunidades importantes gracias al interés internacional que despierta la zona.

Existen oportunidad y yo creo que en Magallanes, en ese sentido, hay una confluencia de equipos de investigación, no solo nacionales, sino que también hay mucho interés internacional”, sostuvo.

En relación con la creciente relevancia del continente antártico, Belmar indicó que diversos factores geopolíticos y científicos están convergiendo, generando un mayor interés mundial por esta área. En ese sentido, destacó las capacidades logísticas y de servicios especializados desarrolladas históricamente por Magallanes.

La región sea en el fondo un transmisor de experiencias vivas en torno a servicios de alta especialización y por eso, por ejemplo, los programas de investigación de otros países también transitan por esta zona”, afirmó.

Sobre la Hoja de Ruta Antártica 2035, explicó que actualmente se encuentra en fase de diseño y que su construcción ha sido participativa, incorporando a actores públicos, privados y académicos.

Las hojas de ruta no se diseñan en cuatro paredes, sino que en el fondo se hace un proceso convocante con los actores locales”, enfatizó.

Añadió que uno de los principales objetivos es identificar brechas, establecer ejes estratégicos y promover iniciativas capaces de fortalecer sectores vinculados a la actividad antártica, generando encadenamientos productivos y una mayor captura de valor para los territorios.

Asimismo, destacó que uno de los desafíos detectados es la formación de capital humano especializado.

Los diagnósticos que uno ha tenido acceso, que ha podido levantar, efectivamente, ese es un elemento carente, de tener más capital humano especializado”, indicó.

Belmar señaló que la iniciativa aún no concluye su etapa de diseño y que durante julio debería producirse el lanzamiento oficial del proceso liderado por el comité de la Hoja de Ruta Antártica y su gerenta, Alexandra Suárez.

Finalmente, el gerente general de GDS Consultores planteó que más allá del desarrollo científico y económico, existe un desafío cultural vinculado a la construcción de una identidad antártica.

Hay un tema de la identidad antártica y es un tema que tiene que ver con la cultura y cómo se vive El Mundo antártico desde las ciudades o puertas de entrada”, afirmó.

En esa línea, agregó que el continente blanco todavía no forma parte de manera transversal de la educación en Chile, por lo que considera necesario avanzar en un proceso de maduración que permita fortalecer la relación entre las comunidades y el mundo antártico.

No es que Magallanes esté en una deuda, sino que yo diría que más bien es iniciar un proceso de maduración en torno a una relación hacia El Mundo antártico que no nos puede dejar indiferente”, concluyó.



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