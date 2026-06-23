MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA Y CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER A LA NOVENA COMPAÑÍA

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca y el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas concretaron la firma de un importante convenio de transferencia de recursos, que tiene como objetivo principal financiar el proyecto denominado “Implementación de Tenida de Parada para Voluntarios de la Novena Compañía de Bomberos ‘Bomba Laguna Blanca”.





La iniciativa, que fue suscrita hoy en dependencias de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, representa una inversión de $5.000.000 (cuatro millones de pesos) y permitirá que los voluntarios cuenten con la indumentaria necesaria para sus funciones y presentaciones oficiales.





Al respecto, el Alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, destacó el esfuerzo constante por apoyar a la institución, afirmando que “venimos a firmar un convenio de un aporte que se hace a la Novena Compañía de Bomberos, un pequeño grano de arena que hace el municipio a esta compañía que está trabajando muy bien. Este aporte le va a servir para el tema de su uniforme para que anden bien presentados en todos los eventos que tengan que participar".





Asimismo, el jefe comunal aprovechó la instancia para mencionar que el apoyo no se detiene aquí, señalando que “la idea es siempre seguir apoyando a la Novena Compañía; estamos trabajando también en la modificación del cuartel de la

compañía. Mientras podamos, vamos a seguir apoyando y agradezco también al cuerpo de concejales, que son los que apoyan estos aportes de recursos".



Por su parte, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas Agoni, expresó su gratitud por la alianza estratégica con la municipalidad. “Agradecer a la Municipalidad de Laguna Blanca por el apoyo constante hacia la Novena Compañía. Con esto van a poder completar una iniciativa de tener sus uniformes como toda compañía, sus tenidas de parada. Felicito a la Novena Compañía que, con su dirigente actual, está en muy buen pie” afirmó.

El convenio establece que los fondos deberán ser ejecutados dentro del año en curso, con un plazo máximo de rendición de cuentas fijado para finales de diciembre, asegurando así la correcta inversión de los recursos públicos en beneficio de la seguridad de la comuna de Laguna Blanca.



Cabe destacar que, anteriormente, el municipio ya ha suscrito convenios de transferencia de recursos con el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, lo que ha permitido la adquisición de material menor como motobombas, herramientas para

implementar los carros y tenidas de cuartel. Estos elementos son fundamentales para ayudar a la Novena Compañía a regularizarse y quedar a la par del resto de las compañías de Punta Arenas.

