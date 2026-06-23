23 de junio de 2026
SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE JUEVES EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
La cita será este jueves, entre 09:00 y 11:00 horas, en el área del primer piso (frente al SOME) del Hospital Clínico de Magallanes.
Este jueves 25, en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria” se realizará la segunda “Plaza de Justicia y DD.HH.” del año, con atenciones en terreno de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras instituciones públicas. Esta actividad, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar trámites, se desarrollará en forma paralela con otras “Plazas de Justicia” en todas las regiones del país, dando realce a la Cuenta Pública que realizará ese mismo día el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis.
Así lo destacó René Castro Cid, Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), quien formuló un llamado a la comunidad a participar de este operativo territorial con los servicios públicos del sector. La cita será este jueves, entre 09:00 y 11:00 horas, en el área del primer piso (frente al SOME) para brindar diversas prestaciones, junto con dar a conocer su oferta programática referida a facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía.
En la oportunidad, estarán presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a los cuales se sumarán la Comisión Verdad y Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional del Consumidor.
Asimismo, Castro invitó también a sumarse a la Cuenta Pública Participativa 2026 del Ministerio de Justicia y DD.HH., que se encuentra abierta hasta el 28 de julio, destacando que esta instancia “busca fortalecer la participación ciudadana acerca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia las personas, y contribuye a transparentar nuestra gestión y los desafíos del sector justicia”.
Finalmente, señaló que todas las preguntas serán respondidas y cada opinión será considerada en el Informe Final de Cuenta Pública 2026, el cual se publicará el 11 de agosto de 2026 en el sitio web del Ministerio (www.minjusticia.gob.cl).
El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.
El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.