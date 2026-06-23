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23 de junio de 2026

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE JUEVES EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

La cita será este jueves, entre 09:00 y 11:00 horas, en el área del primer piso (frente al SOME) del Hospital Clínico de Magallanes.

PLAZA JUSTICIA HOSPITAL6

​ Este jueves 25, en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria” se realizará la segunda “Plaza de Justicia y DD.HH.” del año, con atenciones en terreno de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras instituciones públicas. Esta actividad, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar trámites, se desarrollará en forma paralela con otras “Plazas de Justicia” en todas las regiones del país, dando realce a la Cuenta Pública que realizará ese mismo día el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis.

Así lo destacó René Castro Cid, Seremi de Justicia y Derechos Humanos (S), quien formuló un llamado a la comunidad a participar de este operativo territorial con los servicios públicos del sector. La cita será este jueves, entre 09:00 y 11:00 horas, en el área del primer piso (frente al SOME) para brindar diversas prestaciones, junto con dar a conocer su oferta programática referida a facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía.

En la oportunidad, estarán presentes el Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a los cuales se sumarán la Comisión Verdad y Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional del Consumidor.

Asimismo, Castro invitó también a sumarse a la Cuenta Pública Participativa 2026 del Ministerio de Justicia y DD.HH., que se encuentra abierta hasta el 28 de julio, destacando que esta instancia “busca fortalecer la participación ciudadana acerca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia las personas, y contribuye a transparentar nuestra gestión y los desafíos del sector justicia”.

Finalmente, señaló que todas las preguntas serán respondidas y cada opinión será considerada en el Informe Final de Cuenta Pública 2026, el cual se publicará el 11 de agosto de 2026 en el sitio web del Ministerio (www.minjusticia.gob.cl).



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