CIRCO DEL SUR BRINDÓ SIGNIFICATIVO TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA ALUMNAS DEL LICEO MARÍA AUXILIADORA

​El pasado miércoles 17 de junio, Circo del Sur realizó su primera actividad en el marco de la XII Convención de Circo Al Fin del Mundo. Se trató de una significativa jornada de mediación junto a las alumnas del 2do medio B del Liceo María Auxiliadora, denominada Taller de Habilidades Socioemocionales utilizando el Circo como Herramienta Pedagógica, a cargo Andrea Barría Villegas y Jerome Obilinovic Martinic. La XII Convención de Circo al Fin del Mundo, es una iniciativa de Circo del Sur, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026 y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC). Además de contar con el auspicio de quince empresas regionales.



La monitora, Andrea Barría, se refirió al desarrollo de la jornada: “La actividad de mediación fue un trabajo de habilidades socioemocionales a través de herramientas circenses, en el Liceo María Auxiliadora con un segundo medio. Empleamos una metodología que nos hace transitar por distintas emociones, pudimos trabajar la confianza, el juego grupal y conocer a chicas que lo dieron todo y jugamos un montón”, expresó conforme la artista escénica que también es la encargada de todos los talleres que se realizarán durante la semana de la XVII convención de circo Al Fin del Mundo.



Por su parte, las alumnas entregaron algunas reflexiones sobre lo vivido junto a Circo del Sur. Antonia Álvarez: “la experiencia fue muy buena, me encantó, la pasé bien, me reí…, me dio un poco de miedo en la segunda actividad, cuando todas se tiraban, pero me hizo confiar en mis compañeras y me sentí bien. Conviví con muchas compañeras de mi curso con las que nunca hablaba, no se había dado la oportunidad antes y aquí se dio”, comentó agradecida la alumna del Liceo María Auxiliadora. Asimismo, la estudiante de segundo año medio B, Ignacia Ramos, expresó: “la pasé súper bien con la actividad de Circo del Sur, fue súper entretenida y en verdad yo hoy no estaba con mucho ánimo y me sacó varias risas. Y pienso que de alguna forma igual me hizo unirme más con mi curso porque conversé con compañeras que nunca había conversado y me hizo confiar en ellas también”, reflexionó finalmente Ignacia.



El Taller de habilidades socioemocionales es la primera de dos actividades complementarias que contempla este año la Conve, junto al conversatorio denominado “Modelos de Gestión Sostenible de Nuevo Circo”, en el que participarán gestores de circos en Chile y Argentina, a realizarse el jueves 09 de julio a las 19:00 horas en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur.



Inscripciones Talleres XII Convención de Circo Al Fin del Mundo

Todos los talleres son de carácter gratuito y se llevarán a cabo en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en calle O’Higgins #655, exceptuando el taller de "Técnica en Sonido", el cual se realizará en el gimnasio del Liceo María Auxiliadora, entrada por Calle José Menéndez. Para participar es necesario completar la inscripción en el formulario de Google https://forms.gle/78aSG5oeNgQ7LTyK6, que también se encontrará disponible en las redes sociales de Circo del Sur.



Jueves 09 de Julio / 15:00 a 16:30 hrs

-Telas Aéreas "Jugando en familia" - Javiera Barría / + 8 años / 15 cupos / Grupos familiares.

-Swing "Del primer giro al truco técnico" - Axel Álvarez / + 14 años / 15 cupos.

-Clown "El imaginario del payaso" - Gonzalo Fernández / + 12 años / 15 cupos.

-Técnica en sonido "Enchúfate" - Alexis Páez / + 14 años / 15 cupos.



Jueves 09 de Julio / 17:00 a 18:30 hrs

-Salto con cuerda "Salto con salsa" - Génesis Adelina / + 14 años / 15 cupos.

-Lira Aérea "Exploración en liras raras" - Romy Cid / + 14 años / 15 cupos.

-Mano a mano "Desde ensamble grupal" - Javiera y Camilo / +14 años / 18 cupos.

-Magia e Ilusión "Está en tus manos" - Sergio Cuitiño / 8 a 60 años / 12 cupos.



Viernes 10 de Julio / 11:00 a 13:00 hrs

-Circo Infantil "Circomotricidad" - Cristhian Inostroza / 4 a 6 años / 15 cupos.

-Danza Aérea vertical y péndulo con arnés - Cecilia Salas / + 14 años / 12 cupos.



Viernes 10 de Julio / 15:00 a 16:30 hrs

-Mástil Chino "Fundamentos básicos" - Gonzalo Fernández / + 14 años / 12 cupos.

-Acrobacia de suelo "Multinivel" - Francisco Montecinos / + 14 años / 15 cupos.



Viernes 10 de Julio / 17:00 a 18:30 hrs

-Malabarismo "Lanzamiento de Objetos" - Luis Barría / + 8 años / 15 cupos.

-Cintas aéreas "Fundamentos esenciales" - Diego Torrejón / + 14 años / 15 cupos.

-Herramientas para la Creación "Cuerpo escénico" - Carla Cepeda / + 14 años / 15 cupos.



Sábado 11 de Julio / 11:00 a 13:00 hrs

-Telas Aéreas "Armados de gota" - Luisa Navarro / + 14 años / 15 cupos.

-Acrobacias "Acroduo Familiar" - Cris Inostroza / + 8 años / 18 cupos / Grupos familiares.

-Hula Hoop "Exploración del imaginario" - Orissa Vergel / + 8 años / 15 cupos.



Sábado 11 de Julio / 15:00 a 16:30 hrs

-Cuerda floja "Primeros pasos" - Camilo Romero / + 14 años / 15 cupos.

-Malabarismo "Juguemos 3 pelotas" - Juan Chandía / + 14 años / 15 cupos.

-Creación escénica "Circo y territorio" - Pamela Castillo / + 14 años / 15 cupos.



Sábado 11 de Julio / 17:00 a 18:30 hrs

-Rueda Cyr "Iniciación" - Cristóbal Ferrer / + 15 años / 10 cupos / Estatura ideal 1.65 por el tamaño del aparato.

