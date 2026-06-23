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23 de junio de 2026

PDI MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES PARA VIAJAR AL EXTRANJERO Y EXPLICA CONTROLES MIGRATORIOS

Conexión PDI

comisario Leonardo Alegría migraciones PDI

La seguridad migratoria, las fiscalizaciones a personas extranjeras y las recomendaciones para viajar fuera del país fueron abordadas en una nueva edición de Conexión PDI, emitido por Polar Comunicaciones. El invitado fue el comisario Leonardo Alegría González, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.

Durante la conversación, el oficial explicó que la Policía de Investigaciones cumple cuatro grandes funciones en materia migratoria: controlar el ingreso y salida de personas por vías aéreas, terrestres y marítimas; fiscalizar a extranjeros; denunciar situaciones migratorias irregulares y ejecutar las expulsiones decretadas por la autoridad correspondiente.

Entre las infracciones detectadas con mayor frecuencia se encuentran el ingreso por pasos no habilitados, trabajar sin autorización, permanecer en Chile después del vencimiento de una residencia y la comisión de delitos por parte de personas extranjeras. El comisario precisó que contar con un contrato, pagar cotizaciones o disponer de un RUT tributario no reemplaza el permiso migratorio que habilita legalmente para trabajar en el país.

Ante la proximidad de las vacaciones de invierno, en Conexión PDI se recordó que todas las personas, incluyendo niños y recién nacidos, deben viajar con su cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Quienes se trasladen con menores también deben portar el certificado de nacimiento y, cuando corresponda, una autorización notarial o judicial firme y ejecutoriada.

El jefe de Migraciones y Policía Internacional recomendó revisar cuidadosamente las autorizaciones entregadas a profesores, familiares o responsables de delegaciones deportivas. Si el documento señala conjuntamente a varias personas y una de ellas no viaja, el menor podría quedar impedido de salir del país. Ante cualquier duda, las personas pueden consultar previamente en un cuartel de la PDI.

Finalmente, el comisario Leonardo Alegría destacó el fortalecimiento de la presencia institucional en Puerto Williams y los próximos avances en identificación biométrica y análisis anticipado de pasajeros. Estas herramientas buscan robustecer la seguridad migratoria y detectar oportunamente órdenes judiciales, impedimentos de viaje u otras situaciones que requieran la intervención policial.




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