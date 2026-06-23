CARABINEROS Y PDI INAUGURAN MONOLITO QUE SIMBOLIZA LA HERMANDAD ENTRE AMBAS INSTITUCIONES

En una emotiva ceremonia realizada en Punta Arenas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile inauguraron un monolito y una placa conmemorativa que simbolizan la hermandad, el respeto mutuo y la colaboración permanente entre ambas instituciones policiales.



La iniciativa surgió del Círculo de Alguaciles de Carabineros de Chile y los Comisionados de la PDI a nivel regional, quienes promovieron la construcción de este monolito en Avenida Bulnes, como testimonio permanente de amistad y cooperación entre ambas policías.



La actividad fue encabezada por el jefe de Zona de Carabineros y el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, y contó con la presencia del Gobernador Regional, el seremi de Seguridad Pública, la alcaldesa protocolar de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representantes del Círculo de Alguaciles de Carabineros de Chile y de los Comisionados de la PDI, junto a invitados especiales y delegaciones institucionales.



Durante la ceremonia se efectuó el descubrimiento del monolito y la placa por la hermandad, emplazados junto al busto del Teniente Hernán Merino Correa. Posteriormente, el capellán de la PDI, Fredy Subiabre Matiacha, realizó la bendición del monolito.



En la ocasión, el presidente del Círculo de Alguaciles de Carabineros de Chile de la Región de Magallanes, Enrique Marchant Leyton, y el presidente de los Comisionados de la Policía de Investigaciones de Chile, Mario Rivera Araya, reconocieron la vocación de servicio, el compromiso y el trabajo que diariamente realizan las policías en beneficio de la comunidad.



Asimismo, el General Marco Alvarado Díaz y el Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma relevaron la importancia de esta iniciativa, que busca perpetuar en el tiempo un símbolo de unidad, respeto y colaboración. Del mismo modo, destacaron la labor coordinada que desarrollan ambas instituciones en la región, contribuyendo permanentemente a la seguridad, el bienestar y tranquilidad de la ciudadanía.



Con los acordes de la Banda Instrumental de la Tercera Zona Naval, la ceremonia concluyó con la interpretación de los himnos institucionales, reafirmando los lazos de hermandad y cooperación que unen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile.

