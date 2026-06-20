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20 de junio de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA APERTURA DEL MERCADO DE INDIA Y ABORDA DESAFÍOS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN MAGALLANES

Patagonia Rural

SEREMI AGRICULTURA

El seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, participó en Patagonia Rural de Polar Comunicaciones para analizar los principales avances y desafíos del sector agropecuario durante los primeros meses de gestión gubernamental. Entre los temas abordados destacaron la apertura de nuevos mercados para la lana regional, la seguridad rural y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina.

Durante la entrevista, la autoridad valoró el reciente envío del primer contenedor de lana de Magallanes hacia India, resultado de un trabajo coordinado entre organismos públicos y actores del sector productivo. Según explicó, este nuevo destino comercial representa una alternativa relevante para diversificar mercados y generar mejores oportunidades para los productores de la región.

En Patagonia Rural, Cavada también se refirió a los desafíos que enfrenta el agro regional, entre ellos los efectos de la sequía, la disminución de las dotaciones ganaderas y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para fortalecer la producción de la agricultura familiar campesina. Asimismo, destacó iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector.

Otro de los temas abordados fue el combate al abigeato y los ataques de perros de libre deambular y asilvestrados. El seremi detalló el trabajo que se desarrolla junto a organismos de seguridad, policías y servicios públicos para fortalecer la prevención, fomentar las denuncias y avanzar en soluciones legislativas que permitan enfrentar estas problemáticas que afectan a productores de distintos puntos de Magallanes.

Finalmente, la autoridad destacó el trabajo que busca posicionar la carne de guanaco como un producto identitario de la región. La iniciativa pretende relevar sus atributos nutricionales y culturales, promoviendo su incorporación en distintos espacios de consumo y fortaleciendo su valor como patrimonio gastronómico de Magallanes.


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SEREMI DE BIENES NACIONALES DESTACA AVANCES EN PROYECTOS HABITACIONALES Y CATASTRO DE TERRENOS FISCALES EN MAGALLANES

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