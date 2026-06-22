EL TEATRO LLEGA AL LICEO SARA BRAUN PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BULLYING ESCOLAR

En el marco de "Proyecto Bullying", iniciativa financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el equipo de la Compañía de Teatro Muerto realizó una jornada de mediación artística en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas.

La actividad convocó a estudiantes del establecimiento a participar en un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, donde el teatro y las artes se transformaron en herramientas para dialogar sobre las distintas formas de violencia escolar y las experiencias que forman parte de la convivencia cotidiana.

A través de dinámicas participativas, ejercicios de expresión y la recopilación de testimonios anónimos, las y los estudiantes compartieron sus percepciones sobre el bullying, sus consecuencias y las posibles acciones para construir comunidades educativas más respetuosas y seguras.

La jornada estuvo a cargo de Alejandro Bradasic, director de la obra; Andrés Guzmán y Raika Bradasic, artistas educadores; y Natalia Sánchez, productora y artista educadora. Los contenidos y reflexiones surgidos durante la actividad formarán parte del proceso de investigación y creación de la futura obra teatral.

Desde la Compañía de Teatro Muerto destacaron la importancia de acercar los procesos creativos a las comunidades educativas, permitiendo que las voces de las y los jóvenes sean parte fundamental de la construcción artística y de la reflexión sobre temas que impactan directamente en su realidad.

La participación del Liceo Sara Braun constituye un valioso aporte a este proyecto, que busca visibilizar la problemática del bullying escolar desde una mirada sensible, crítica y cercana a las experiencias de las juventudes de la región.