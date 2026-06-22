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22 de junio de 2026

EL TEATRO LLEGA AL LICEO SARA BRAUN PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BULLYING ESCOLAR

La participación del Liceo Sara Braun constituye un valioso aporte a este proyecto, que busca visibilizar la problemática del bullying escolar desde una mirada sensible, crítica y cercana a las experiencias de las juventudes de la región.

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En el marco de "Proyecto Bullying", iniciativa financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el equipo de la Compañía de Teatro Muerto realizó una jornada de mediación artística en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas.

La actividad convocó a estudiantes del establecimiento a participar en un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, donde el teatro y las artes se transformaron en herramientas para dialogar sobre las distintas formas de violencia escolar y las experiencias que forman parte de la convivencia cotidiana.

A través de dinámicas participativas, ejercicios de expresión y la recopilación de testimonios anónimos, las y los estudiantes compartieron sus percepciones sobre el bullying, sus consecuencias y las posibles acciones para construir comunidades educativas más respetuosas y seguras.

La jornada estuvo a cargo de Alejandro Bradasic, director de la obra; Andrés Guzmán y Raika Bradasic, artistas educadores; y Natalia Sánchez, productora y artista educadora. Los contenidos y reflexiones surgidos durante la actividad formarán parte del proceso de investigación y creación de la futura obra teatral.

Desde la Compañía de Teatro Muerto destacaron la importancia de acercar los procesos creativos a las comunidades educativas, permitiendo que las voces de las y los jóvenes sean parte fundamental de la construcción artística y de la reflexión sobre temas que impactan directamente en su realidad.

La participación del Liceo Sara Braun constituye un valioso aporte a este proyecto, que busca visibilizar la problemática del bullying escolar desde una mirada sensible, crítica y cercana a las experiencias de las juventudes de la región.

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