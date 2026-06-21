COMIENZA EL SOLSTICIO DE INVIERNO: PUEBLOS ORIGINARIOS CELEBRAN NUEVOS CICLOS Y TRADICIONES ANCESTRALES

El inicio del invierno en Chile no solo marca un cambio de estación, sino también una fecha de profundo significado cultural para diversos pueblos originarios. Este 21 de junio comenzó oficialmente el invierno en el hemisferio sur, dando paso a jornadas que paulatinamente tendrán más horas de luz, un fenómeno que históricamente ha sido interpretado como símbolo de renovación y nuevos comienzos.

Entre las celebraciones más reconocidas se encuentra el We Tripantu del pueblo mapuche, cuyo significado es “nueva salida del sol”. Esta conmemoración representa el renacer de la naturaleza tras el período más oscuro del año. Durante la festividad, las familias se reúnen para compartir alimentos tradicionales, realizar rogativas, danzas y ceremonias de purificación que buscan recibir de buena manera el nuevo ciclo.

En el norte del país, las comunidades aymaras celebran el Machaq Mara o Año Nuevo Andino. La ceremonia se desarrolla antes del amanecer, cuando las personas esperan la llegada de los primeros rayos solares para recibir simbólicamente la energía del nuevo año. La festividad incluye ofrendas a la Pachamama, música tradicional y expresiones culturales que forman parte de su identidad ancestral.

La comunidad quechua también conmemora esta fecha mediante el Inti Raymi o Fiesta del Sol, una celebración que honra al Tayta Inti, deidad solar fundamental dentro de su cosmovisión. La ceremonia contempla una vigilia durante la noche más larga del año y culmina con actividades al amanecer, cuando se recibe el retorno simbólico del sol y el comienzo de un nuevo ciclo para la comunidad.

A estas tradiciones se suma la Noche de San Juan, una festividad popular que se celebra el 23 de junio y que reúne elementos religiosos y costumbres transmitidas por generaciones. Entre sus prácticas más conocidas figuran rituales asociados a la buena suerte, la abundancia y la protección, reflejando cómo el solsticio de invierno continúa siendo una fecha significativa para distintas expresiones culturales presentes en Chile.

​

