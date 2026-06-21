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21 de junio de 2026

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR MUNICIPAL REUNIÓ A MIL ESTUDIANTES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa completó ocho años de funcionamiento y contó con la participación de 22 establecimientos educacionales en competencias de futsal, básquetbol, vóleibol y balonmano.

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR (1)

Con una jornada de vóleibol realizada en la Escuela Hernando de Magallanes, la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes dieron por finalizado el primer semestre de la Liga Deportiva Escolar Municipal, programa que reúne a estudiantes de las categorías sub-8, sub-10 y sub-12 en distintas disciplinas deportivas.

Durante esta primera etapa participaron 22 establecimientos educacionales de la comuna, entre colegios particulares, subvencionados y públicos, sumando cerca de mil estudiantes. Las competencias contemplaron futsal, básquetbol, vóleibol y balonmano, distribuidas a lo largo del semestre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la liga cumple ocho años de funcionamiento continuo y que actualmente es la única competencia escolar permanente de la ciudad. Además, señaló que las actividades deportivas impulsadas por el municipio y la Fundación Municipal de Deportes reúnen a cerca de 1.600 menores durante el año.

Por su parte, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la participación de las comunidades educativas y destacó que durante el primer semestre compitieron 70 equipos pertenecientes a 22 establecimientos. Asimismo, informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el reinicio de las actividades.

El profesor Mauricio Velásquez, coordinador de vóleibol de la liga, resaltó la evolución que han mostrado los participantes y afirmó que esta competencia ha permitido que numerosos estudiantes continúen su desarrollo en clubes deportivos y representen posteriormente a Magallanes en distintas instancias competitivas. La Liga Deportiva Escolar Municipal retomará sus actividades el próximo 8 de agosto y se extenderá hasta noviembre.


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