A PLENO ÉXITO SE DESARROLLÓ EL XXVII CAMPEONATO DE FUTSAL “JUAN PABLO II” DEL LSMF

Entre el 18 y el 21 de junio, el gimnasio del Liceo Salesiano Mons. Fagnano fue escenario de la XXVII versión del Campeonato de Futsal “Juan Pablo II”, tradicional certamen deportivo que reunió a más de 300 estudiantes de Puerto Natales y Punta Arenas.



En esta edición participaron delegaciones del Colegio Última Esperanza, Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela Coronel Santiago Bueras, Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff, Escuela Juan Ladrillero, Colegio Puerto Natales, Liceo Bicentenario María Mazzarello, Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, Liceo Bicentenario Gabriela Mistral, Liceo San José y el Liceo Salesiano Mons. Fagnano.



El torneo contempló categorías formativas y competitivas, desarrollándose durante cuatro jornadas marcadas por el entusiasmo, el compañerismo y el buen nivel exhibido por los equipos participantes.



Distinciones individuales



Mejores Arqueros



2014-2015: Juan Pablo Guinao (LSMF)

2012-2013: Liam Igor (Liceo San José)

2010-2011: Cristóbal Carreño (LSMF)

2008-2009: Joaquín Leal (LSMF)

Damas Sub 14: Maite Montecinos (LSMF)

Damas Enseñanza Media: Adamary Nancuante (LSMF)



Mejores Jugadores



2014-2015: Benjamín Barría (LSMF)

2012-2013: Vicente Meneses (LSMF)

2010-2011: Alejandro Soto (Liceo San José)

2008-2009: Axel Andrade (LSMF)



Damas Sub 14: Rafaela Canales (Colegio Puerto Natales)



Damas Enseñanza Media: Antonella Jiménez (LSMF)



Goleadores



2014-2015: Maicol Asprilla (Escuela Juan Ladrillero)

2012-2013: Maximiliano Vera (Liceo Bicentenario Gabriela Mistral)

2010-2011: Cristopher Vargas (Liceo San José)

2008-2009: Luciano Salinas (LSMF)



Damas Sub 14: Antonella Jiménez (LSMF)



Damas Enseñanza Media: Francoise Vásquez (LSMF)



Resultados por categoría



Categoría 2014-2015



1° Lugar: Liceo Salesiano Mons. Fagnano

2° Lugar: Liceo San José

3° Lugar: Escuela Juan Ladrillero



Categoría 2012-2013



1° Lugar: Liceo San José

2° Lugar: Liceo Salesiano Mons. Fagnano

3° Lugar: Liceo Bicentenario Gabriela Mistral



Categoría 2010-2011



1° Lugar: Equipo Fagnano (LSMF)

2° Lugar: Liceo San José

3° Lugar: Equipo Salesiano (LSMF)



Categoría 2008-2009



1° Lugar: Liceo Salesiano Mons. Fagnano

2° Lugar: Liceo Bicentenario Gabriela Mistral

3° Lugar: Colegio Puerto Natales



Damas Sub 14



1° Lugar: Liceo Salesiano Mons. Fagnano

2° Lugar: Colegio Puerto Natales

3° Lugar: Liceo Bicentenario María Mazzarello



Damas Enseñanza Media



1° Lugar: Equipo Salesiano (LSMF)

2° Lugar: Equipo Fagnano (LSMF)

3° Lugar: Liceo Bicentenario María Mazzarello



Además de las premiaciones deportivas, se entregaron reconocimientos al equipo de árbitros y a quienes colaboraron en la mesa de control, destacando su valioso aporte al correcto desarrollo del campeonato. Asimismo, fueron homenajeados los estudiantes de futsal damas y varones categoría Sub 14 que recientemente participaron en la eliminatoria regional.



Como parte de las actividades de cierre, también se otorgó el Premio Don Bosco, distinción que recayó en el estudiante Vicente López G. (LSMF), quien destacó por vivir y promover durante toda la competencia valores propios del espíritu salesiano, como el compañerismo, el respeto, la disciplina, la alegría y la superación personal.



Por otra parte, los más pequeños también tuvieron un espacio protagónico a través de las categorías formativas de Prekínder-Kínder, 2018-2019 y 2016-2017, cuyos participantes recibieron medallas en reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo



La XXVII Copa de Futsal “Juan Pablo II” volvió a consolidarse como una verdadera fiesta del deporte escolar,

promoviendo la sana competencia, la convivencia y el desarrollo integral de niños y jóvenes. La organización agradeció la participación de las delegaciones, entrenadores, árbitros, colaboradores y familias que hicieron posible esta nueva edición, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el deporte formativo en la comunidad.



COMUNICACIONES LSMF

