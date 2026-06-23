MOP GARANTIZA CONTINUIDAD OPERACIONAL Y PROYECTA NUEVAS INVERSIONES AEROPORTUARIAS EN MAGALLANES

Durante una entrevista realizada este martes en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director regional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, Fabián Navarro Vera, entregó un panorama del estado de la infraestructura aeroportuaria de Magallanes, las inversiones en ejecución y los proyectos de largo plazo para Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y la Antártica.

La autoridad explicó que la Dirección de Aeropuertos tiene a su cargo la construcción y mantención de la infraestructura, diferenciando sus funciones de las de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), responsable de la operación y seguridad aérea.

“La red nuestra está compuesta por una red primaria en la cual está Punta Arenas y Puerto Natales. En la secundaria tenemos el aeródromo de Porvenir, Teniente Marsh en la Antártica, Guardiamarina Zañartu en Puerto Williams y después hay una pequeña red de aeródromos”, señaló.

Asimismo, destacó la existencia de puntos de posada para helicópteros en distintas localidades de la región, destinados a mejorar los estándares de seguridad para las operaciones aéreas.



Mantención de Teniente Marsh y planificación a largo plazo



Navarro explicó que actualmente se ejecuta una importante conservación en la pista del aeródromo Teniente Marsh, en la Antártica, con una inversión cercana a los $25 mil millones.

“Lo más probable es que hace 15 años solamente se hacían mantenciones menores, esto es una intervención mayor”, indicó.

Añadió que la infraestructura aeroportuaria se planifica con horizontes de entre 10 y 20 años, dependiendo del crecimiento de la demanda y de las tecnologías disponibles.



Puerto Natales: crecimiento obliga a adelantar obras



Uno de los principales temas abordados fue el fuerte aumento del tráfico aéreo en Puerto Natales, situación que ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a adelantar proyectos originalmente previstos para varios años más.

“Puerto Natales es un caso especial a nivel nacional, ha tenido un crecimiento fuera de las estadísticas”, afirmó.

Según explicó, el aeródromo recibe actualmente hasta ocho vuelos diarios y opera con aeronaves de mayor tamaño que las consideradas originalmente en su diseño.

Por ello, este año se licitará una mantención de la pista para extender su vida útil, mientras que a fines de 2026 se iniciará el proceso para desarrollar el nuevo terminal, contemplado en los planes maestros del recinto.

“Natales ha sido escogido por el Gobierno como uno de los proyectos símbolo o clave”, sostuvo.



Punta Arenas no cerrará durante las obras



Respecto del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el director regional de Aeropuertos descartó cualquier cierre durante las obras previstas.

“Para tranquilidad de ellos, porque hoy he tenido un sostenido reuniones y después salen los rumores, no se va a cerrar, o sea, el aeropuerto no está cerrado, está abierto”, afirmó.

La autoridad explicó que Punta Arenas posee una condición única en Chile al contar con tres pistas, lo que permite intervenir una de ellas sin afectar la operación normal.

“Punta Arenas tiene esa característica que en Chile es la única con tres pistas”, destacó.

Las obras contemplan una inversión cercana a los $2 mil millones para habilitar una nueva pista principal, sumándose a los más de $55 mil millones invertidos en los últimos siete años en el principal terminal aéreo de Magallanes.



Aclaración sobre ampliación del terminal



Navarro también se refirió a las informaciones que apuntaban a una ampliación del terminal recién hacia 2041, precisando que ello corresponde a una interpretación derivada de las condiciones establecidas en la concesión vigente.

“En realidad el 2041 es una noticia que saca un diario”, sostuvo.

Explicó que las obras mayores de ampliación están asociadas al crecimiento del flujo de pasajeros y se activarán cuando se alcance el umbral de 600 mil usuarios establecido en el contrato de concesión.

“Hay que promocionar más, se le echa la culpa a Natales y yo encuentro que con Puerto Natales no hay que competir. Somos una sola región, nos complementamos”, manifestó.



Puerto Williams y la puerta de entrada a la Antártica



La autoridad también destacó las inversiones realizadas en Puerto Williams, donde durante los últimos años se han destinado más de $15 mil millones para mejorar la infraestructura aeroportuaria.

Actualmente se licita un mejoramiento de las plataformas de estacionamiento y calles de rodaje, mientras se prepara una consultoría para estudiar un nuevo terminal y posibles alternativas para una futura pista de mayores dimensiones.

“Hay que ser responsable con la inversión y hay que ver si es que las líneas también quieren ir. Esto obedece a una demanda”, indicó.

Finalmente, el director regional valoró el trabajo desarrollado por el equipo de la Dirección de Aeropuertos en Magallanes.

“Somos 15 personas que estamos trabajando, tenemos obreros, profesionales, administrativos, así que agradecido de todo el equipo y las cosas que logramos”, concluyó.





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