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20 de junio de 2026

INAUGURAN MURAL QUE RINDE HOMENAJE A LA INMIGRACIÓN CROATA EN MAGALLANES

​La obra, creada por el artista magallánico Rodrigo Barría, fue presentada en Punta Arenas como un reconocimiento al legado y aporte de la comunidad croata al desarrollo de la región.

MURAL CROATA

Con una ceremonia realizada este sábado en Punta Arenas, fue inaugurado el Mural de la Inmigración Croata, obra que busca destacar y preservar la memoria de una de las comunidades migrantes que más ha contribuido al desarrollo histórico, social y económico de Magallanes.

La iniciativa fue impulsada por el Club Croata de Punta Arenas y la Sociedad Croata de Socorros Mutuos. La obra fue ejecutada por el artista magallánico Rodrigo Barría y está emplazada en la intersección de las calles Arauco y Waldo Seguel, en un espacio facilitado por Aguas Magallanes para este proyecto.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Club Croata de Punta Arenas, María Angélica Mimica Cárcamo, y el presidente de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, Mladen Tadic Ceric, junto a socios, descendientes de inmigrantes croatas e integrantes de la comunidad que participaron de este reconocimiento a quienes llegaron desde Europa y se establecieron en el extremo austral de Chile.

El mural busca poner en valor la historia, el esfuerzo y el aporte realizado por generaciones de inmigrantes croatas que contribuyeron al crecimiento de Punta Arenas y de la Región de Magallanes, transformándose en parte fundamental de la identidad local.

La inauguración se suma a las distintas acciones de rescate patrimonial y memoria histórica impulsadas por organizaciones de la comunidad croata, una de las colectividades más representativas y arraigadas en la historia regional.


FOTO 114 AÑOS

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES REALIZÓ ROMERÍA EN HOMENAJE A MILITANTES HISTÓRICOS POR SU 114° ANIVERSARIO

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