INAUGURAN MURAL QUE RINDE HOMENAJE A LA INMIGRACIÓN CROATA EN MAGALLANES

Con una ceremonia realizada este sábado en Punta Arenas, fue inaugurado el Mural de la Inmigración Croata, obra que busca destacar y preservar la memoria de una de las comunidades migrantes que más ha contribuido al desarrollo histórico, social y económico de Magallanes.

La iniciativa fue impulsada por el Club Croata de Punta Arenas y la Sociedad Croata de Socorros Mutuos. La obra fue ejecutada por el artista magallánico Rodrigo Barría y está emplazada en la intersección de las calles Arauco y Waldo Seguel, en un espacio facilitado por Aguas Magallanes para este proyecto.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Club Croata de Punta Arenas, María Angélica Mimica Cárcamo, y el presidente de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, Mladen Tadic Ceric, junto a socios, descendientes de inmigrantes croatas e integrantes de la comunidad que participaron de este reconocimiento a quienes llegaron desde Europa y se establecieron en el extremo austral de Chile.

El mural busca poner en valor la historia, el esfuerzo y el aporte realizado por generaciones de inmigrantes croatas que contribuyeron al crecimiento de Punta Arenas y de la Región de Magallanes, transformándose en parte fundamental de la identidad local.

La inauguración se suma a las distintas acciones de rescate patrimonial y memoria histórica impulsadas por organizaciones de la comunidad croata, una de las colectividades más representativas y arraigadas en la historia regional.

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