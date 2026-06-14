PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES REALIZÓ ROMERÍA EN HOMENAJE A MILITANTES HISTÓRICOS POR SU 114° ANIVERSARIO

En el marco de la conmemoración de su 114° aniversario, militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Chile en Magallanes participaron en una romería realizada en el Cementerio Municipal de Punta Arenas para rendir homenaje a integrantes de la colectividad fallecidos durante los últimos años.

La actividad contempló la visita a las tumbas de nueve militantes magallánicos, entre ellos Georgina Cárdenas López, Pedro Segundo Díaz Domínguez, Francisco Alarcón Barrientos, Héctor Gudelio Rubio Castro, José Alonso Chávez Silva, Marco Bahamonde López, Tamara Valentina Avendaño Vidal, Tita Luna Bahamondes Sánchez y Rosa Muñoz Villegas.

Durante la ceremonia, representantes de la colectividad destacaron el legado y la trayectoria de quienes fueron recordados, señalando que su aporte continúa presente en el trabajo político y social que desarrolla el partido en la región.

La jornada también incluyó reflexiones vinculadas a la conmemoración del denominado "Año de la Memoria", impulsado por el Partido Comunista durante 2026 al cumplirse 50 años de la desaparición de integrantes de direcciones clandestinas del partido y de las Juventudes Comunistas durante la dictadura militar.

Los asistentes finalizaron la actividad reafirmando su compromiso con la memoria histórica y destacando la importancia de preservar el recuerdo de quienes contribuyeron al desarrollo de la colectividad y de las luchas sociales impulsadas por el partido.

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