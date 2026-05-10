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10 de mayo de 2026

INAUGURAN PLAZA DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN PUNTA ARENAS COMO HOMENAJE A LA COMUNIDAD FRANCO-MAGALLÁNICA

​El nuevo espacio público, ubicado frente a la Quinta Compañía de Bomberos “Pompe France”, busca relevar el legado histórico y cultural de la colectividad francesa en la capital regional.

PLAZA FRANCESA

​Con una ceremonia realizada en Avenida España, frente a la Quinta Compañía de Bomberos “Pompe France”, fue inaugurada oficialmente la Plaza de la República Francesa en Punta Arenas, espacio que busca reconocer el aporte histórico y cultural de la comunidad francesa en Magallanes. La actividad fue organizada por la Pompe France, la Asociación Cultural Franco Magallánica y Le Souvenir Français, contando con la participación de autoridades regionales y comunales, representantes diplomáticos y consulares, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y miembros de la comunidad franco-magallánica. La inauguración se desarrolló el 8 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Victoria de 1945, que recuerda el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Durante la ceremonia, la delegada regional de Le Souvenir Français, Claire Bourguignon, destacó que esta será la única plaza con ese nombre en Chile y valoró el respaldo entregado por el municipio para concretar la iniciativa. Durante la jornada también se reconoció el aporte de los colonos franceses al desarrollo de Punta Arenas y Magallanes desde fines del siglo XIX. La actividad concluyó con el corte de cinta, el descubrimiento del letrero oficial de la plaza y la colocación de ofrendas florales, en una ceremonia que además coincidió con la próxima conmemoración de los 120 años de la Quinta Compañía “Pompe France”.

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