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8 de mayo de 2026

PUERTO NATALES: CONDUCTOR SIN LICENCIA Y BAJO EFECTOS DE DROGAS FUE DETENIDO JUNTO A ACOMPAÑANTE POR MICROTRÁFICO

​El procedimiento se registró durante la madrugada de este viernes en la intersección de San Martín con Carlos Condell, donde Carabineros detectó sustancias ilícitas y detuvo a los ocupantes del vehículo.

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Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este viernes 8 de mayo en Puerto Natales, luego de un procedimiento realizado por personal de la sección Centauro de Carabineros en el marco de servicios de fiscalización y control vehicular.

El hecho ocurrió pasada la medianoche en la intersección de calle San Martín con Carlos Condell, donde funcionarios policiales controlaron un automóvil desde cuyo interior emanaba un fuerte olor a precursores químicos.

Al efectuar una inspección al vehículo y a sus ocupantes, Carabineros encontró en poder del copiloto un bolso de mano que contenía diversas sustancias ilícitas distribuidas en bolsas de nylon, procediendo inmediatamente a su detención.

Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta la unidad policial para la realización de pruebas respiratorias y narcotest, las cuales arrojaron positivo al consumo de marihuana y cocaína, además de registrar 1.24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras las diligencias efectuadas por la SIP de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, se logró incautar 23 gramos de marihuana, 2 gramos 700 miligramos de hongos tipo psilocibina y 3 gramos 300 miligramos de clorhidrato de cocaína.

El copiloto, identificado con las iniciales J.A.O.G., de 25 años, fue detenido por el delito de microtráfico. En tanto, el conductor, identificado como J.A.D.S., de 22 años, fue detenido por conducción en estado de ebriedad y bajo sustancias psicotrópicas, además de conducir sin licencia y mantener toda la documentación del vehículo vencida.

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DOS EXTRANJEROS DETENIDOS CON COCAÍNA Y MARIHUANA EN OPERATIVO POLICIAL NOCTURNO EN PUNTA ARENAS

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