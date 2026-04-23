CONDUCTOR DE TAXI COLECTIVO ES DETENIDO TRAS EVADIR FISCALIZACIÓN Y DAR POSITIVO A ALCOHOL Y DROGAS EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este miércoles 22 de abril, Carabineros de la Patrulla Motorizada de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes intentó fiscalizar a un taxi colectivo en Punta Arenas, luego de detectar que su conductor manipulaba un teléfono celular mientras conducía.

Al recibir la señal de detención, el individuo hizo caso omiso, realizando maniobras evasivas e incluso intentando impactar al personal policial, lo que dio inicio a un seguimiento controlado a distancia.

Minutos más tarde, el sujeto fue interceptado en la intersección de calle Galvarino con José Victorino Lastarria, donde se comprobó que conducía sin licencia y con la revisión técnica vencida. Además, al verificar su identidad, el sistema arrojó dos órdenes de detención vigentes.

Durante el procedimiento, Carabineros detectó un fuerte hálito alcohólico, por lo que el conductor fue trasladado a dependencias de la SIAT Magallanes, donde el examen respiratorio arrojó 0,86 gramos de alcohol por litro de sangre, configurando el delito de conducción en estado de ebriedad. Asimismo, el narcotest resultó positivo para cocaína.

El detenido, identificado con las iniciales R.O.D.T., mantiene antecedentes penales por hechos similares. Por instrucción del Ministerio Público, pasará a control de detención este jueves 23 de abril.

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