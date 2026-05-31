“RUTA DE LOS GLACIARES” REGRESA CON UNA NUEVA TEMPORADA Y CONSOLIDA SU ATRACTIVO TURÍSTICO EN MAGALLANES

Con el inicio de una nueva temporada, la “Ruta de los Glaciares” volvió a posicionarse como una de las experiencias turísticas más destacadas de la Región de Magallanes. La expedición, que zarpa desde Punta Arenas, ofrece un recorrido de 13 horas por el Estrecho de Magallanes y los canales patagónicos, permitiendo a los visitantes contemplar más de seis glaciares y atravesar el Parque Nacional Alberto de Agostini, además de pasar por Cabo Froward, el punto más austral del continente americano.

Durante los últimos años, esta travesía se ha consolidado como uno de los panoramas más atractivos para turistas nacionales e internacionales, combinando aventura, naturaleza y paisajes únicos en el entorno de la Cordillera Darwin. Joshua Pelech, capitán costero de la embarcación Magallanes 500, destacó que esta época del año ofrece una experiencia más tranquila y contemplativa, permitiendo apreciar de mejor manera la atmósfera de los fiordos y glaciares australes.

Desde Solo Expediciones, su gerente de operaciones, Juan Pablo Solo de Zaldívar, señaló que el éxito de la iniciativa radica en la posibilidad de acceder a sectores extremadamente remotos de la Patagonia y generar una conexión profunda entre los visitantes y el territorio. Asimismo, destacó que la operación se desarrolla bajo criterios de turismo sustentable, respetando protocolos de navegación, observación de fauna y desembarco para minimizar el impacto sobre uno de los ecosistemas más prístinos del planeta.

La experiencia también ha despertado un creciente interés entre residentes de Magallanes. Katherin Becerra, ariqueña radicada en Punta Arenas, relató que realizar la travesía junto a su familia le permitió vivir una experiencia inolvidable frente a glaciares milenarios y reflexionar sobre la importancia de proteger estos paisajes ante los efectos del cambio climático. Con una nueva temporada en marcha, la “Ruta de los Glaciares” continúa ofreciendo una oportunidad única para descubrir algunos de los escenarios más impresionantes del extremo sur de Chile.

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