Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de marzo de 2026

MÁS DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN LA TEMPORADA 2025-2026 DE LOS CITY TOURS MUNICIPALES

​La iniciativa gratuita cerró su ciclo con 12 recorridos, y con participantes locales, nacionales e internacionales.

CT 3
Tras cinco meses ininterrumpidos de City Tours patrimoniales a pie en Punta Arenas, la Unidad de Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas cerró la temporada 2025-2026 de esta iniciativa gratuita, que desde su inicio en 2023 ha convocado a cerca de 2 mil personas.

Durante esta temporada se realizaron un total de 12 recorridos, iniciando el 10 de octubre de 2025 con la ruta "Huellas Antárticas" y concluyendo este 20 de marzo con el circuito "Tras las huellas del pasado". En total, participaron más de 400 personas, evidenciando un crecimiento sostenido en la convocatoria a lo largo de los meses.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente el desarrollo de esta temporada, destacando el aumento en la participación. "Esto comenzó con 15 o 20 personas, pero ya hemos superado las 40, lo que demuestra lo positivo de contar con una mezcla de turistas extranjeros, nacionales y también vecinos de nuestra ciudad. Estamos muy contentos y agradecidos del personal de turismo, que ha creado esta ruta con mucho cariño, entendiendo la importancia de brindar un servicio no solo a los turistas, sino también a los vecinos de Punta Arenas", señaló.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, destacó que durante esta temporada se realizaron dos City Tours por mes, con distintas temáticas. "Contamos con recorridos como Huellas Antárticas, Tras las Huellas del Pasado y también Huellas de Gabriela Mistral en Punta Arenas", asimismo, informó que la nueva temporada comenzará en octubre de este año.

Finalmente, Torres recordó que durante esta temporada 2025-2026 se recibieron visitantes nacionales y turistas extranjeros provenientes de países como México, Argentina, Perú, Alemania, Colombia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos.
CB 2

MUNICIPIO INVITA A PRIMER CUADRANGULAR FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO CON MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS PATRULLAJES EN POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

Procedimiento fue realizado por personal de la sección Centauro y O.S.7 de Carabineros en Punta Arenas.

detenido19032026
nuestrospodcast
Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CT 3

MÁS DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN LA TEMPORADA 2025-2026 DE LOS CITY TOURS MUNICIPALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fliesministroeconomia

GOBERNADOR JORGE FLIES Y BIMINISTRO DANIEL MÁS ABORDAN IMPULSO A TURISMO, PESCA Y ACUICULTURA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
comandantefach

FACH CELEBRA 96° ANIVERSARIO REFORZANDO VÍNCULO CON LA COMUNIDAD EN MAGALLANES