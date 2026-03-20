MÁS DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN LA TEMPORADA 2025-2026 DE LOS CITY TOURS MUNICIPALES

Tras cinco meses ininterrumpidos de City Tours patrimoniales a pie en Punta Arenas, la Unidad de Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas cerró la temporada 2025-2026 de esta iniciativa gratuita, que desde su inicio en 2023 ha convocado a cerca de 2 mil personas.





Durante esta temporada se realizaron un total de 12 recorridos, iniciando el 10 de octubre de 2025 con la ruta "Huellas Antárticas" y concluyendo este 20 de marzo con el circuito "Tras las huellas del pasado". En total, participaron más de 400 personas, evidenciando un crecimiento sostenido en la convocatoria a lo largo de los meses.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente el desarrollo de esta temporada, destacando el aumento en la participación. "Esto comenzó con 15 o 20 personas, pero ya hemos superado las 40, lo que demuestra lo positivo de contar con una mezcla de turistas extranjeros, nacionales y también vecinos de nuestra ciudad. Estamos muy contentos y agradecidos del personal de turismo, que ha creado esta ruta con mucho cariño, entendiendo la importancia de brindar un servicio no solo a los turistas, sino también a los vecinos de Punta Arenas", señaló.

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Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, destacó que durante esta temporada se realizaron dos City Tours por mes, con distintas temáticas. "Contamos con recorridos como Huellas Antárticas, Tras las Huellas del Pasado y también Huellas de Gabriela Mistral en Punta Arenas", asimismo, informó que la nueva temporada comenzará en octubre de este año.

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Finalmente, Torres recordó que durante esta temporada 2025-2026 se recibieron visitantes nacionales y turistas extranjeros provenientes de países como México, Argentina, Perú, Alemania, Colombia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos.