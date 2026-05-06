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6 de mayo de 2026

PROGRAMA INFANCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR DE SENDA SE DESARROLLA EN PORVENIR CON FOCO EN PARENTALIDAD SOCIAL

La iniciativa comenzó su despliegue en Tierra del Fuego con una jornada comunitaria apuntando a reforzar la prevención del consumo de alcohol y otras drogas desde el trabajo local.

JORNADA en jardin infantil PEPITA DE ORO

​El inicio del programa en la capital de Tierra del Fuego estuvo marcado por una jornada de sensibilización en parentalidad social, realizada en el Jardín Infantil Pepita de Oro de la población Lomas de Baquedano.

 
La actividad convocó a mujeres y hombres adultos de la comuna, quienes participaron en un espacio orientado a relevar el rol de la comunidad en el cuidado, acompañamiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNA).

 
En paralelo, SENDA desarrolló un proceso de capacitación dirigido a los equipos SENDA Previene de la región, instancia liderada por asesores del nivel central de la institución, quienes entregaron lineamientos técnicos y metodológicos actualizados para el despliegue del componente de parentalidad. Durante la jornada se abordaron herramientas orientadas a facilitar una implementación transversal en los territorios y a posicionar la parentalidad social como eje de acceso a la oferta preventiva.

 
El programa contempla un trabajo progresivo, que en las próximas semanas continuará con nuevas capacitaciones y espacios formativos, tanto para equipos como para la comunidad, con el objetivo de fortalecer habilidades que contribuyan a generar entornos más protectores y una mejor orientación para NNA.

 
La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, valoró el desarrollo del programa en la zona, indicando que “este despliegue en Porvenir, que también se ejecuta en Natales, Punta Arenas y Cabo de Hornos, marca un paso relevante para potenciar la prevención con enfoque territorial, donde el trabajo con la comunidad es clave para lograr cambios sostenibles”.

 
Asimismo, sostuvo que “fortalecer la parentalidad social y las capacidades de los equipos en terreno permite consolidar una estrategia preventiva más efectiva, conectada con las realidades locales y las necesidades de las familias”.


El programa Infancia, Juventud y Bienestar, PINJUB, está orientado a generar espacios de reflexión y aprendizaje colectivo en torno a la infancia, pre adolescencia y adolescencia temprana, periodos fundamentales en la formación de hábitos y conductas. Durante las jornadas, las y los participantes abordan temáticas vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, profundizan sobre cómo cuidar mejor a las infancias, reconociendo los riesgos y lo que les previene de ellos, fortaleciendo familias más presentes, seguras y conectadas

 
Asimismo, se entregan herramientas relacionadas con la comunicación efectiva, la conexión emocional y el establecimiento de límites claros en la crianza, aspectos clave para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
El programa está dirigido tanto a familias como a personas que trabajan con niños y niñas en distintas organizaciones. Además, la iniciativa contempla una línea de trabajo con adultos y otra enfocada directamente en infancias, mediante talleres dinámicos.

 
De este modo SENDA en Magallanes refuerza su estrategia de prevención integral en la región, articulando el trabajo comunitario con el fortalecimiento técnico de sus equipos, en línea con un enfoque que pone en el centro a las personas y sus territorios.

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