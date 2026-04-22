GEOCICLOS CULMINA PROGRAMA PIONERO DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN TIMAUKEL CON UN 86% DE REDUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

​Geociclos, finalizó con resultados positivos el programa de minimización y gestión de residuos sólidos domiciliarios ejecutado en la comuna de Timaukel, Región de Magallanes, una iniciativa que se extendió entre el 24 de febrero de 2025 y el 22 de abril de 2026, beneficiando principalmente a las localidades de Villa Cameron, Pampa Guanaco y sus alrededores.



El programa tuvo como principal objetivo implementar una estrategia de minimización y gestión de residuos sólidos domiciliarios, con foco en la separación y tratamiento de residuos orgánicos y otros reciclables, especialmente envases y embalajes, con el fin de disminuir la cantidad de desechos que hoy terminan en el vertedero.



La iniciativa contempló la entrega de 100 kits de compostaje domiciliario para fomentar el tratamiento en origen de la fracción orgánica de los residuos, además de 8 kits de segregación compuestos por tres contenedores cada uno para la correcta separación de botellas PET, envases de vidrio y basura general. También, se desarrollaron capacitaciones abiertas a la comunidad, se realizaron dos caracterizaciones de residuos y se elaboró el documento de Ordenanza de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables (RSDyA).



Como parte del programa, en las localidades de Villa Cameron y Pampa Guanaco se realizaron dos instancias de caracterización de residuos, una al inicio y otra al término de la implementación, con el objetivo de establecer una línea base y posteriormente medir el impacto real de la intervención en la comuna. En este proceso se analizaron distintas fracciones de residuos, entre ellas papel y cartón, vidrio, metales, tetra pack, materia orgánica, celulosa sanitaria, textiles, descartables y otros.



Los resultados evidenciaron avances concretos. En términos generales, se registró una reducción del 49% en la producción per cápita (PPC) de residuos. En tanto, la materia orgánica compostable, foco principal del programa, alcanzó una disminución del 86%, reflejando el impacto positivo de la implementación del compostaje domiciliario y de las acciones de educación ambiental desarrolladas en el territorio



“Estamos muy contentos de cerrar este programa en Timaukel, porque fue un trabajo de muchos meses junto a la comunidad, con resultados concretos. Haber sido parte de este proceso es muy valioso, porque reafirma que las soluciones locales, bien acompañadas, sí funcionan” comentó Ignacio Dempster, Ingeniero de proyecto Geociclos.



Con esta experiencia, Geociclos reafirma su compromiso con la implementación de soluciones ambientales adaptadas a las realidades locales, promoviendo modelos de gestión que combinan educación, participación y acciones concretas para reducir el impacto de los residuos en el territorio.

