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12 de junio de 2026

COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO SUR, CAMARINES DEL ESTADIO FISCAL Y UN NUEVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO: LA HOJA DE RUTA DEL SEREMI DEL DEPORTE EN MAGALLANES

Buenos días región.

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Infraestructura deportiva, apoyo a clubes y nuevos proyectos marcaron la agenda abordada por el seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux Vidal, durante una entrevista realizada este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional destacó los avances alcanzados durante los últimos meses para responder a una de las principales necesidades de los deportistas magallánicos: contar con espacios adecuados para entrenar durante gran parte del año, considerando las complejas condiciones climáticas de la zona.

“Sobre todo en estos meses tenemos que ocupar prácticamente todo el tiempo recintos techados”, señaló Roux, enfatizando que el acceso a infraestructura deportiva sigue siendo uno de los principales desafíos para la región.

En ese contexto, valoró la coordinación realizada con la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Servicio Local de Educación Pública para destrabar el uso de gimnasios escolares por parte de clubes y asociaciones deportivas. “Ya se están ocupando, que ya ha sido un gran alivio para muchos clubes, deportistas y asociaciones”, afirmó.

Respecto a las inversiones en curso, el seremi destacó dos proyectos emblemáticos: la construcción del complejo deportivo de Barrio Sur y la remodelación de los camarines del Estadio Fiscal de Punta Arenas, iniciativas financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Sobre el recinto de Barrio Sur, indicó que se trata de una obra largamente esperada por la comunidad deportiva. En paralelo, explicó que los nuevos camarines del Estadio Fiscal representarán una mejora sustancial para la realización de competencias y eventos deportivos.

“Van a quedar unos camarines de lujo para el estadio”, sostuvo, agregando que la inversión supera los 700 millones de pesos.

A ello se suma un nuevo proyecto impulsado por el Ministerio del Deporte, consistente en un centro de entrenamiento de aproximadamente 3.000 metros cuadrados que se emplazaría en el sector del complejo fiscal de Punta Arenas. Según explicó, el diseño comenzaría durante el segundo semestre de este año.

“Va a permitir tener otro recinto más para otras disciplinas que obviamente no tienen suficientes lugares”, indicó.

La autoridad también abordó las necesidades de infraestructura en Puerto Natales, comuna que visitó recientemente para reunirse con la alcaldesa, clubes deportivos y organizaciones locales. Entre las prioridades mencionó la remodelación del estadio de la ciudad, mejoras para el boxeo y el desarrollo de una cancha de tenis en condiciones adecuadas para la práctica de esa disciplina.

En relación con el boxeo, relató su visita a la academia liderada por el histórico deportista natalino “Chino” Miranda, donde constató las limitaciones de espacio para los cerca de 80 jóvenes que participan en los entrenamientos.

“Compraron un ring profesional maravilloso, pero no lo han podido instalar”, comentó.

Roux también destacó el crecimiento que han experimentado diversas disciplinas en la región, entre ellas la esgrima, el ajedrez, el patinaje artístico, los deportes de combate y la lucha libre.

Sobre esta última disciplina, confirmó que mantiene conversaciones con representantes locales para apoyar su formalización y acceso a fondos públicos.

“Los estoy ayudando también para que puedan estar registrados como club en RND para que puedan postular a proyectos”, explicó.

El seremi valoró además los resultados obtenidos por deportistas magallánicos en competencias nacionales e internacionales, especialmente en ajedrez, donde existen jóvenes campeones sudamericanos, y en disciplinas de combate con exponentes que buscan clasificar a torneos de nivel mundial.

Durante la entrevista, insistió en la necesidad de establecer prioridades comunes entre el Gobierno Regional, municipios y organizaciones deportivas para avanzar en proyectos estratégicos.

“Tenemos que ponernos de acuerdo finalmente para ver con cuál vamos a partir, porque si no pasa esto de que no parte ni uno al final”, afirmó.

Finalmente, realizó una invitación a las familias de la región a participar en los talleres deportivos gratuitos que actualmente mantiene abiertos el Ministerio del Deporte.

“Tenemos dos talleres que están con cupos todavía disponibles, taller de tenis de mesa y talleres de básquetbol para niños entre 7 a 11 años”, informó, precisando que las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro Elige Vivir Sano, ubicado junto al Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.



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