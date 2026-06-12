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12 de junio de 2026

AGRICULTORES DE HUERTOS FAMILIARES PLANTEAN PRINCIPALES DESAFÍOS PRODUCTIVOS AL SEREMI DE AGRICULTURA EN PUERTO NATALES

Productores plantearon la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica, mejorar la infraestructura sanitaria del sector y resguardar la actividad hortícola frente al crecimiento urbano de Puerto Natales.

seremiagriculturanatales

​Una intensa agenda de trabajo desarrolló en la provincia de Última Esperanza el Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada Herrera, la que incluyó visitas a pasos fronterizos, reuniones con autoridades comunales y provinciales, participación en instancias de coordinación sobre recursos hídricos y un encuentro con organizaciones de agricultores del sector Huertos Familiares de Puerto Natales.

 
La visita contempló recorridos por los complejos fronterizos de Casas Viejas y San Guillermo, además de reuniones protocolares con el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, y la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, junto con la participación en la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la provincia para conocer el detalle del estudio de la Cuencas Costeras entre Seno Andrew y Río Holmberg, con la participación de la coordinadora de la CNR Magallanes.

 
La jornada culminó con un encuentro con agricultores y representantes de diversas organizaciones vinculadas al desarrollo hortícola de la comuna, entre ellas usuarios de INDAP, integrantes del Consejo Asesor de Área (CADA) de Puerto Natales, representantes del Consejo Asesor Regional (CAR), la Cooperativa Agrícola Campos de Hielo Ltda., la Cooperativa Ñuke Mapu, la Asociación Gremial de Huertos Familiares de Puerto Natales y el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL).

 
Tras la reunión, el Seremi de Agricultura señaló que tuvo la oportunidad de presentar el nuevo instrumento crediticio que entrega el Banco Estado a tasa preferencial para los productores agrícolas con respaldo FOGAPE, sin embargo, el encuentro se centró en una serie de inquietudes relacionadas con el crecimiento urbano de Puerto Natales y su impacto sobre el tradicional sector hortícola de los Huertos Familiares.

 
“Los agricultores nos plantearon la necesidad de resguardar la actividad productiva frente al avance de la ciudad. Existe una importante infraestructura de riego administrada por la Asociación de Canalistas del sector, cuyos usuarios han realizado un esfuerzo permanente por proteger el recurso hídrico destinado a la producción de alimentos. Sin embargo, el aumento de la demanda de agua para consumo humano está reduciendo significativamente la disponibilidad para riego, afectando la actividad agrícola local”, indicó la autoridad.

 
Asimismo, los dirigentes manifestaron la necesidad de avanzar en soluciones de infraestructura básica para el sector, destacando la implementación de un sistema de alcantarillado como una de las principales demandas de las familias que habitan y producen en esta zona rural de la comuna.

 
En materia sanitaria y de control fronterizo, el Seremi visitó junto al Director Regional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) las instalaciones de los complejos fronterizos de San Guillermo y Casas Viejas, donde destacó el trabajo que desarrollan los funcionarios para proteger el patrimonio sanitario de la región.

 
“Estos controles son fundamentales para resguardar nuestro estatus sanitario y la competitividad de las exportaciones regionales, particularmente de la carne y la lana ovina, productos que hoy tienen presencia en los principales mercados internacionales”, sostuvo.

 
Finalmente, Cavada valoró las reuniones sostenidas con las autoridades comunales de Puerto Natales y Torres del Paine, señalando que estas instancias permiten fortalecer la coordinación entre los distintos actores del territorio.

 
“El trabajo conjunto con los municipios reafirma el compromiso del Ministerio de Agricultura con el desarrollo hortícola, ganadero y rural de Última Esperanza, promoviendo actividades productivas sustentables que contribuyan al bienestar de las comunidades y a la conservación del extraordinario patrimonio natural y cultural que caracteriza a esta provincia”, concluyó.





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